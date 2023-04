BEIJING, 4 avril 2023 /CNW/ - La cérémonie de lancement de l'observation des pivoines du 40e festival de la culture de la pivoine de Luoyang, en Chine, a débuté le 1er avril à Luoyang, dans la province de Henan, au centre de la Chine, une ville qui cultive les pivoines depuis 1 500 ans.

La cérémonie de lancement de l’observation des pivoines du 40e festival de la culture de la pivoine de Luoyang commence dans la province du Henan, au centre de la Chine Photo prise le 1er avril 2023 montrant un spectacle de danse lors de la cérémonie de lancement de l’observation des pivoines du 40e festival de la culture de la pivoine de Luoyang, à Luoyang, dans la province du Henan, au centre de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La cérémonie a pris la forme d'une grande fête présentée par un spectacle de projection de lumière 3D et diverses technologies émergentes, qui ont fait vivre au public une expérience immersive. Avec une scène principale et quatre sous-scènes, des prestations de divers types, dont des chansons et des danses, des opéras chinois et des prestations folkloriques du patrimoine culturel immatériel, ont été intégrées à la cérémonie pour mettre en valeur les caractéristiques culturelles, le charme historique et la modernité de Luoyang.

On apprend que le festival de la culture de la pivoine de cette année aura lieu du 8 au 23 avril, alors que la période de l'observation de la pivoine commencera le 1er avril et se terminera le 5 mai.

Durant le festival de la culture de la pivoine, des activités bien conçues mettant en valeur l'expérience immersive, le tourisme et les nouvelles technologies seront organisées afin de stimuler la popularité de Luoyang auprès des touristes, de promouvoir l'intégration en profondeur des industries de la culture et du tourisme et de stimuler la consommation sous de nouvelles formes et de nouveaux scénarios.

Les fleurs de pivoine de Luoyang ont marqué le début de la saison de la floraison, tant dans la nature que dans les jardins de pivoines. En outre, on apprend qu'avec les technologies de culture avancées, les gens peuvent apprécier la floraison de la pivoine toute l'année.

En tant que porte-nom de Luoyang, le festival de la culture de la pivoine est organisé par la Ville depuis 1983.

