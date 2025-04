XCMG accélère sa croissance européenne grâce à des services localisés, à des technologies vertes et à des partenariats stratégiques

MUNICH, 10 avril 2025 /CNW/ - Lors de bauma 2025, la plus importante foire commerciale au monde pour l'industrie des machines de construction, XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425) a dévoilé ses dernières percées dans les technologies intelligentes à faibles émissions de carbone. Avec plus de 60 produits de pointe répartis dans sept catégories et des solutions intégrées axées sur les scénarios, XCMG mène la charge vers un avenir durable sous le thème Une innovation solide pour un avenir vert.

XCMG présente des technologies vertes et intelligentes au salon bauma 2025, renforçant sa présence en Europe grâce à des solutions localisées (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Intelligentes + à faibles émissions de carbone : des solutions innovantes en matière d'énergies nouvelles

Plus de 40 % des produits présentés par XCMG sont dotés de nouvelles technologies énergétiques, conformément à la vision écologique du salon. En voici les produits phares :

La XCA60_EV , la première grue tout - terrain hybride au monde développée pour l' Europe , permet des opérations sans aucune émission.

Une gamme de solutions intelligentes et complètes pour la construction routière, notamment des bitumeuses électriques, des fraiseuses et des rouleaux compacts.

L'appareil de forage directionnel horizontal XZ450E-R, qui augmente la vitesse de direction de 200 % tout en réduisant la consommation de boue de 60 %.

« XCMG demeure déterminée à faire progresser la technologie d'ingénierie afin d'assurer un avenir durable. « Notre mission est d'offrir des solutions de cycle de vie efficaces, intelligentes et écologiques à nos clients à travers le monde, a déclaré M. Yang Dongsheng, président de XCMG Group et de XCMG Machinery. « Aujourd'hui, 19 % de notre portefeuille de produits comprend des innovations écologiques développées dans le cadre de notre ligne de nouvelles énergies « Green Mountain », et l'électrification complète de toutes les séries est en cours. »

XCMG a lancé sa plateforme télématique mondiale Xrea de nouvelle génération, intégrant l'IdO, les mégadonnées, l'informatique en nuage et l'IA pour permettre une gestion transparente des flottes transfrontalières. Prenant en charge plus de 10 langues via des interfaces de PC et d'appareils mobiles, la plateforme offre des diagnostics en temps réel, une maintenance prédictive et une optimisation axée sur les données, ce qui permet aux clients de gérer l'équipement en tout temps et en tout lieu.

En partenariat avec la société allemande Schwing GmbH, XCMG a présenté Ultra Eco, une bétonnière entièrement électrique, et le premier camion-pompe entièrement électrique de Schwing. Ces innovations représentent un bond en avant dans le domaine des machines à émission zéro et à haut rendement pour les marchés mondiaux.

« En combinant l'expertise de Schwing à l'innovation de XCMG, notre but est d'affiner nos offres pour les marchés spécialisés européens. « Notre stratégie localisée nous permet de répondre aux besoins des clients avec précision », a souligné le président Yang.

Autonomisation localisée : renforcer la présence en Europe

XCMG a annoncé des initiatives stratégiques visant à renforcer sa présence en Europe :

Centre de formation XCMG Europe : améliorer le service localisé grâce à la formation technique, au développement de la marque et à l'aide à la vente.

Filiale italienne de XCMG et XCMG Europe Financial Leasing Co., Ltd. : élargir l'accès au marché et les services financiers pour stimuler la croissance intégrée « R&D-production-approvisionnement-ventes-service-financement ».

La société a célébré une cérémonie de livraison de lots lors de l'événement, remettant des grues haut de gamme, des équipements de terrassement intelligents, des excavateurs à énergie nouvelle et des engins routiers à des clients du monde entier. Cette étape importante souligne la consolidation de la position de chef de file de XCMG en matière de solutions personnalisées haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2660969/XCMG_showcases_green__smart_tech_at_bauma_2025.jpg

