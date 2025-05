Leadership en matière de nouvelles énergies, transformation numérique et partenariats mondiaux pour la réalisation des objectifs de neutralité carbone

XUZHOU, Chine, le 15 mai 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425) a officiellement publié son rapport 2024 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui met particulièrement en évidence les réalisations du groupe en matière de pratiques durables alignées sur les objectifs climatiques mondiaux, ainsi que les percées dans les technologies propres, l'intelligence numérique et la gouvernance éthique; ce qui positionne XCMG comme un catalyseur de la transformation industrielle verte.

XCMG Machinery publie son rapport ESG 2024 : pionnière de l’innovation durable dans le développement de l’industrie mondiale des machines de construction (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

« En 2024, nous avons atteint une qualité opérationnelle plus stable et amélioré notre rentabilité, fait progresser vigoureusement les pratiques durables et le développement de produits à base de nouvelles énergies, renforcé notre innovation et nos capacités technologiques ainsi que notre développement mondial, et réalisé des avancées significatives vers l'établissement d'une entreprise de classe mondiale, qui met en évidence notre philosophie de « progrès dans la stabilité », a souligné Yang Dongsheng, chef de la direction et président de XCMG Machinery.

Au niveau mondial, XCMG domine le marché des équipements de levage, des machines de fondation, des véhicules spécialisés, des engins de terrassement et des chargeurs. La Société développe ses partenariats avec une couverture de 95 % du marché dans le cadre de la Belt and Road Initiative grâce à des stratégies d'approvisionnement localisées qui améliorent sa résilience.

Faire progresser la fabrication écologique pour atteindre le double objectif en matière d'émissions de carbone

Déterminée à faire progresser la transformation de la fabrication écologique et à améliorer les produits et les opérations pour atteindre les objectifs de plafonnement et de neutralité en matière de carbone, XCMG a mis en œuvre un large éventail d'initiatives visant à réduire la pollution, à diminuer les émissions de carbone, à préserver les ressources et à promouvoir le recyclage, en s'appuyant sur les capacités technologiques et numériques, sur des stratégies financières et sur des initiatives culturelles.

En 2024, l'énergie propre représentait 13,63 % de la consommation d'énergie de XCMG, et les émissions de gaz à effet de serre de type 1 ont été réduites de 102 363 tonnes. La plateforme numérique de gestion de l'empreinte carbone de XCMG couvre 114 composants de base. En 2024, l'entreprise a lancé 21 nouvelles gammes de produits énergétiques, dont des excavatrices électriques, des camions miniers alimentés à l'hydrogène et des grues hybrides, et a réalisé un chiffre d'affaires de 10,88 milliards de yuans (1,508 milliard de dollars) grâce aux produits à énergie nouvelle.

En outre, XCMG a investi 46,34 millions de yuans (6,42 millions de dollars) dans des initiatives environnementales. S'appuyant sur un solide modèle d'analyse de mégadonnées pour la consommation d'énergie, XCMG a élaboré des stratégies ciblées pour la conservation de l'énergie et la réduction des émissions de carbone dans trois sources d'énergie primaires : l'électricité, la vapeur et le gaz naturel, entrainant une transformation complète de la gestion de l'énergie et orientant l'industrie vers une ère caractérisée par la numérisation et l'intelligence. Elle a mis au point une plateforme de contrôle de l'énergie et du carbone intégrant des technologies de pointe en matière d'informatique en nuage, les mégadonnées et l'IdO pour soutenir un large éventail de fonctions prêtes à faciliter la collecte transparente des données sur la consommation d'énergie au moyen d'appareils intelligents.

Accélérer la transformation numérique et intelligente en tant que référence de l'industrie

XCMG est constamment reconnue comme une référence nationale en matière de fabrication intelligente. En 2024, elle a atteint la maturité de niveau 4 en matière des capacités de fabrication intelligente et la maturité de niveau 3 des capacités de gestion des données.

En outre, l'année dernière, XCMG Crawler et XCMG Fudi ont été inclus dans le répertoire 2024 des usines 5G de Chine, tandis que XCMG Heavy Machinery a figuré dans le premier lot d'usines intelligentes de niveau d'excellence de Chine et dans les projets pilotes de démonstration de l'Internet industriel.

Stimuler l'impact social et l'engagement communautaire

Tout au long de l'année 2024, XCMG a mené diverses évaluations des facteurs ESG auprès de ses fournisseurs et a intégré les normes ISO 14001 et SA8000 dans ses processus d'approvisionnement. Elle a lancé une initiative de formation à la réduction des émissions de carbone qui lui permet d'organiser plus de 20 sessions de formation complètes pour ses fournisseurs à l'échelle mondiale.

Entre-temps, XCMG a renforcé ses investissements dans les initiatives de bien-être public, notamment dans les domaines de l'éducation, de la réduction de la pauvreté et de l'aide aux sinistrés.

Elle a également amélioré de manière substantielle le système de développement des talents afin d'offrir aux employés des possibilités plus larges d'avancement de carrière et de développement personnel. L'an dernier, XCMG a investi 2,04 millions de yuans (282 664 dollars) dans des programmes de bien-être des employés, a formé 7 619 professionnels de la recherche et du développement et a encouragé l'inclusion des genres, avec deux administratrices au conseil d'administration.

