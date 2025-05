XUZHOU, Chine, 26 mai 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425) a organisé avec succès le 7e Festival international de la clientèle XCMG (le « Festival ») du 20 au 23 mai à Xuzhou, en Chine. Plus de 2 000 clients venant de plus de 80 pays et régions, ainsi que 60 journalistes nationaux et étrangers, se sont réunis à Xuzhou, en Chine, pour célébrer et assister à la plus grande édition du festival à ce jour.

Yang Dongsheng, président de XCMG Group et de XCMG Machinery, a exprimé sa gratitude et son respect aux partenaires du monde entier. « Comme le dit le vieil adage : "Rien, pas même les montagnes et les mers, ne peut séparer les personnes qui ont des objectifs et des idéaux communs." Chaque percée et chaque bond en avant dans le parcours de mondialisation de XCMG est empreint de la confiance et du mandat de nos clients mondiaux; c'est la cohésion de la sagesse et de la contribution de chacun et un chapitre des temps où nous grandissons ensemble. »

XCMG a aligné les 16 grues les plus vendues, marquant ainsi le début d'un nouveau parcours avec des partenaires mondiaux. 2 500 drones ont dessiné le texte « SOLID TO SUCCEED » (du solide pour réussir) dans le ciel nocturne, traçant le plan pour bâtir un avenir plus écologique pour tous lors de la cérémonie d'ouverture.

XCMG a également présenté des produits et des technologies écologiques révolutionnaires, y compris l'excavatrice sans pilote entièrement électrique XE215E et la chargeuse électrique XC968-EV, qui utilisent des algorithmes et des modèles d'IA développés par XCMG et sont équipés de LIDAR à plusieurs lignes, de caméras et d'unités informatiques d'apprentissage profond qui sont largement configurées dans l'équipement intelligent pour permettre un positionnement, une planification de trajectoire et un chargement précis du camion.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Yang Dongsheng a présenté six atouts clés pour offrir un lot de machines de levage haut de gamme, d'équipements d'exploitation minière et d'équipements routiers intelligents et numériques.

La zone d'expérience interactive avec 12 programmes du festival a été établie près des conditions de travail réelles des projets d'expérience client, y compris les machines d'excavation, les machines routières, les machines de pelletage, les grues montées sur camion, les camions de pompiers et les plateformes d'exploitation de la ville.

En tant que marque de machines de construction de premier plan enracinée dans plus de 190 pays et régions, XCMG a accompli des réalisations remarquables dans la technologie des produits, la fabrication intelligente, la création de marques, le développement de marché international et plus encore.

Dans le contexte de changements profonds dans le paysage économique mondial actuel et d'une restructuration accélérée de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement, XCMG répond activement aux défis et saisit les occasions, faisant preuve d'une forte résilience et d'une vitalité dans son développement.

Li Qi, vice-président de la China Machinery Industry Federation, a souligné dans son discours que XCMG a établi une référence pour la transformation et la mise à niveau de l'industrie des machines de construction.

« Nous espérons que XCMG continuera de jouer un rôle de premier plan dans l'industrie, de renforcer la coopération approfondie avec ses partenaires mondiaux et de contribuer davantage au développement de l'industrie mondiale des machines de construction », a déclaré Li Qi.

De la mine de fer de Simandou en Guinée à la ville du futur en Arabie saoudite et des parcs éoliens en Europe aux mines en Indonésie, XCMG s'engage à répondre avec précision à la demande du marché, et chaque solution provient d'un aperçu approfondi de la réglementation locale, des normes et habitudes d'exploitation, repoussant constamment les limites des machines de construction pour bâtir un avenir de succès partagé.

