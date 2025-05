XUZHOU, Chine, 16 mai 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425), chef de file mondial dans le domaine des machines et équipements de construction, est fier d'annoncer le 7e Festival international de la clientèle XCMG, qui aura lieu du 20 au 22 mai à Xuzhou, en Chine. Sous le thème « Une innovation solide pour des lendemains écologiques », cet événement historique accueillera près de 1 800 clients, partenaires, médias et chefs de file de l'industrie du monde entier, marquant ainsi le plus grand rassemblement de l'histoire du festival.

XCMG accueillera le 7e Festival international de la clientèle en 2025 : une grande célébration de l’innovation, de la durabilité et de la collaboration interculturelle (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Depuis sa création en 2019, le Festival international de la clientèle XCMG est devenu une plateforme de premier plan pour mettre en valeur des innovations de pointe, favoriser des partenariats internationaux et célébrer les échanges culturels. L'édition de 2025 approfondira cet héritage grâce à une gamme dynamique d'activités conçues pour souligner le leadership de XCMG en matière de technologie écologique, de transformation numérique et de collaboration mondiale.

Parmi les temps forts :

Cérémonie d'ouverture « Nuit des machines » : Un spectacle visuellement époustouflant alliant l'esthétique de l'ingénierie à des performances robustes, sous un ciel nocturne pour symboliser un avenir alimenté par des machines intelligentes et durables.

Un spectacle visuellement époustouflant alliant l'esthétique de l'ingénierie à des performances robustes, sous un ciel nocturne pour symboliser un avenir alimenté par des machines intelligentes et durables. Salon de l'innovation verte : Démonstrations en direct des solutions écologiques de XCMG, y compris des camions miniers écoénergétiques déployés en Australie. Les participants découvriront des simulations pratiques de produits dans des scénarios réels, soulignant l'engagement de XCMG à réduire l'empreinte carbone.

: Démonstrations en direct des solutions écologiques de XCMG, y compris des camions miniers écoénergétiques déployés en Australie. Les participants découvriront des simulations pratiques de produits dans des scénarios réels, soulignant l'engagement de XCMG à réduire l'empreinte carbone. Carnaval mondial du sport : Le premier événement sportif de ce type qui réunira les clients et les équipes de XCMG dans le cadre de compétitions amicales, renforçant ainsi la camaraderie et encourageant des modes de vie sains.

Le premier événement sportif de ce type qui réunira les clients et les équipes de XCMG dans le cadre de compétitions amicales, renforçant ainsi la camaraderie et encourageant des modes de vie sains. Visites d'immersion culturelle : Des itinéraires personnalisés explorant le patrimoine de la dynastie Han de Xuzhou, vieux de 2 000 ans, ainsi que les attractions modernes, offrant aux invités une immersion dans l'histoire et la technologie de la Chine.

: Des itinéraires personnalisés explorant le patrimoine de la dynastie Han de Xuzhou, vieux de 2 000 ans, ainsi que les attractions modernes, offrant aux invités une immersion dans l'histoire et la technologie de la Chine. Huit séances d'information thématiques sur les produits : Des expositions interactives mettant en vedette les dernières avancées de XCMG en matière de construction intelligente, d'exploitation minière et de développement d'infrastructures, soutenues par des stratégies de marketing fondées sur des scénarios.

Au cours de six années consécutives, le festival a stimulé la stratégie de mondialisation de XCMG, servant de catalyseur pour le commerce transfrontalier et la diplomatie culturelle. Les précédentes étapes comprennent des partenariats avec des géants de l'industrie comme Shell, des commandes record d'une valeur de 3 milliards de yuans (415 millions de dollars américains) en 2024, et des événements hybrides qui ont permis de rapprocher les auditoires physiques et virtuels pendant la pandémie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web https://www.xcmgglobal.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2688165/0513_Key_vision_of_XCMG_ICF7_ENG.jpg

SOURCE XCMG Machinery

PERSONNE-RESSOURCE : Shuangshuang Zhu, [email protected]