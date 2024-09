LAS VEGAS, 16 septembre 2024 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE : 000425) présentera sa plus grande collection d'équipement minier de son histoire à l'exposition MINExpo 2024, qui aura lieu du 24 au 26 septembre à Las Vegas. Les visiteurs peuvent trouver XCMG au kiosque 329 dans la salle nord, où l'entreprise présentera un éventail diversifié d'excavatrices, de camions à benne, d'appareils de forage et de chargeuses de pointe. Il s'agit de la deuxième présence de XCMG à l'exposition, qui souligne son engagement à fournir des solutions minières complètes et à explorer les technologies d'automatisation pour les marchés nord-américains et mondiaux.

XCMG dévoile une gamme importante pour MINExpo 2024, mettant en valeur des solutions minières avancées (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

« Nous sommes déterminés à développer des produits personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients nord-américains, tout en tirant parti du virage mondial vers l'exploitation minière intelligente et durable, a déclaré Liu Quan, directeur général adjoint de XCMG Import and Export et directeur général de XCMG USA. « En ce qui concerne l'avenir, nous aspirons à offrir un plus large éventail d'options à notre clientèle nord-américaine et envisageons que l'équipement d'exploitation minière de XCMG devienne un élément commun dans les projets de construction clés dans la région. »

XCMG Machinery mettra en vedette cinq modèles, chacun incarnant sa technologie minière sur mesure pour le marché :

Les excavatrices hydrauliques XE950G , spécialement conçues pour un environnement minier hostile avec une fabrication allégée, une conception de pointe et une excellente fiabilité, offrent un rendement d'exploitation parfait et un rendement économique avec une forte puissance d'excavation et une efficacité d'exploitation rapide.

, spécialement conçues pour un environnement minier hostile avec une fabrication allégée, une conception de pointe et une excellente fiabilité, offrent un rendement d'exploitation parfait et un rendement économique avec une forte puissance d'excavation et une efficacité d'exploitation rapide. La chargeuse sur roues XC978U , conçue pour les opérations lourdes, est dotée d'un puissant moteur Cummins L9 et d'une servotransmission complète ZF. Son système hydraulique de pointe assure une grande efficacité et des économies d'énergie, tandis que sa conception conviviale, y compris un grand capot à porte latérale électrique à revirement arrière, une lubrification centralisée et un siège d'opérateur de luxe offrant une sécurité et un confort accrus.

, conçue pour les opérations lourdes, est dotée d'un puissant moteur Cummins L9 et d'une servotransmission complète ZF. Son système hydraulique de pointe assure une grande efficacité et des économies d'énergie, tandis que sa conception conviviale, y compris un grand capot à porte latérale électrique à revirement arrière, une lubrification centralisée et un siège d'opérateur de luxe offrant une sécurité et un confort accrus. Le camion à benne articulée XDA45U , conçu pour une capacité hors route exceptionnelle et un transport lourd. Équipé d'un moteur à haute puissance et à faible consommation de carburant, d'une transmission automatique et d'un système de roues motrices 6x6 à prise permanente, il excelle dans des conditions difficiles. Son système hydraulique de classe mondiale et ses systèmes de commande de pompe indépendants et de direction sensibles à la charge assurent un fonctionnement stable et efficace. L'entretien est simplifié grâce à un capot moteur inclinable à grand angle, des systèmes de lubrification centralisés et de remplissage pour un accès et un entretien faciles.

, conçu pour une capacité hors route exceptionnelle et un transport lourd. Équipé d'un moteur à haute puissance et à faible consommation de carburant, d'une transmission automatique et d'un système de roues motrices 6x6 à prise permanente, il excelle dans des conditions difficiles. Son système hydraulique de classe mondiale et ses systèmes de commande de pompe indépendants et de direction sensibles à la charge assurent un fonctionnement stable et efficace. L'entretien est simplifié grâce à un capot moteur inclinable à grand angle, des systèmes de lubrification centralisés et de remplissage pour un accès et un entretien faciles. L' excavatrice à chenilles XE490U , conçue pour les tâches exigeantes, est équipée d'un système de débit positif à commande électronique pour une réactivité rapide, de composants structurels durables résistant à l'usure et d'une cabine en acier à haute résistance pour une sécurité accrue. Elle comprend des conduites hydrauliques auxiliaires standard pour une polyvalence accrue, un écran couleur fournissant des renseignements détaillés sur la machine et un siège à suspension à air chauffé pour un confort amélioré pour l'opérateur. Sa conception conviviale pour l'entretien réduit également les heures de travail.

, conçue pour les tâches exigeantes, est équipée d'un système de débit positif à commande électronique pour une réactivité rapide, de composants structurels durables résistant à l'usure et d'une cabine en acier à haute résistance pour une sécurité accrue. Elle comprend des conduites hydrauliques auxiliaires standard pour une polyvalence accrue, un écran couleur fournissant des renseignements détaillés sur la machine et un siège à suspension à air chauffé pour un confort amélioré pour l'opérateur. Sa conception conviviale pour l'entretien réduit également les heures de travail. La foreuse fond de trou XQZ152 est idéale pour les mines non métalliques comme les carrières, et les mines de calcaire et de charbon. Elle est dotée d'une assiette réglable et d'un site de chenilles dédié pour une passibilité exceptionnelle. Dotée d'un compresseur d'air à vis deux phases Atlas pour une forte alimentation en air et du système expert de forage X-eco de XCMG, elle garantit des vitesses de forage rapides, une consommation minimale de carburant et une facilité de fonctionnement. La foreuse s'adapte à une plage de diamètres de φ90 à φ152 mm et peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 35 m.

Au cours l'exposition, XCMG fera également la démonstration de son parc révolutionnaire de machines routières autonomes travaillant sur des sites miniers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505798/WechatIMG12123.jpg

SOURCE XCMG Machinery

PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, [email protected]