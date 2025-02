XUZHOU, Chine, 25 février 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425), chef de file mondial dans le domaine des machines de construction et d'exploitation minière, a démarré l'année 2025 en livrant des produits de premier plan à des clients du monde entier. Démontrant son engagement inébranlable en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la croissance internationale, XCMG a expédié des centaines de machines de pointe, y compris des équipements miniers, des plateformes de travail aérien, des chargeurs à énergie nouvelle, des véhicules commerciaux haut de gamme et des machines à béton, vers des marchés clés à travers le monde.

XCMG démarre l'année 2025 à plein régime et livre des machines de pointe dans le monde entier. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Développer le marché de l'exploitation minière grâce à des solutions intelligentes et écologiques

XCMG a expédié un lot d'équipements miniers à ciel ouvert haut de gamme, d'une valeur de 318 millions RMB. La cargaison comprend des pelles minières de 90 tonnes, 135 tonnes et 400 tonnes, ainsi que des camions miniers de 130 tonnes, destinés à des sites miniers majeurs tels que Fortescue en Australie, le projet de minerai de fer Simandou en Afrique, et plusieurs sites en Amérique du Sud.

En outre, XCMG a livré son premier lot de machines d'exploitation minière souterraine pour 2025 dernièrement, y compris des modèles avancés tels que XUD135, XUL305A et XUL307. Grâce à des progrès dans les technologies de commande à distance et de conduite autonome, les équipements d'exploitation minière souterraine de XCMG ont été exportés dans plus de 10 pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Asie du Sud-Est, et les ventes ont dépassé les 1 000 unités.

À l'avant-garde des chargeuses sur pneus à énergie nouvelle

La plus grande chargeuse sur pneus entièrement électrique du monde, la XC9108-EV, et la populaire XC968-EV, sont en route vers un site minier d'Asie du Sud-Est. La XC9108-EV est dotée d'un système de contrôle entièrement développé par l'entreprise pour une efficacité accrue. Elle est également équipée d'un moteur à double série qui réduit la consommation d'énergie de 70 % et augmente l'efficacité de plus de 20 %. Une batterie lithium-fer-phosphate de 700 kWh permet une charge ultra-rapide, atteignant 80 % de sa capacité en moins d'une heure, ce qui garantit des opérations de haute intensité ininterrompues.

Plateformes de travail aérien : au service des projets de construction mondiaux

Les plateformes de travail aérien de XCMG sont destinées à contribuer à des projets de construction dans le monde entier, des centaines d'unités ayant été livrées en Amérique du Nord et en Europe. L'élévateur à flèche télescopique XGS40K a été largement reconnu pour sa hauteur de travail, sa portée et sa capacité de charge exceptionnelles, idéales pour les secteurs de la construction, de l'entretien des ponts, des chantiers navals, des installations pétrochimiques et de la location.

Véhicules commerciaux haut de gamme : redéfinir les performances et la durabilité

Dans la base de production de véhicules commerciaux intelligents haut de gamme de XCMG, 300 camions lourds sont prêts à être exportés vers des marchés étrangers haut de gamme. Cette cargaison comprend une variété de camions à benne et de tracteurs, alimentés à la fois par des carburants traditionnels et des systèmes entièrement électriques. Conçus pour répondre aux normes d'émission locales et résister à des conditions de travail complexes, ces véhicules sont réputés pour leurs hautes performances, leur fiabilité et leur sécurité.

Équipement de bétonnage : bâtir l'avenir au Moyen-Orient

XCMG a également expédié un lot d'ensembles complets de machines à béton, y compris des camions-pompes et des malaxeurs, à divers pays du Moyen-Orient. Ces machines joueront un rôle essentiel dans les projets d'infrastructures municipales locales, contribuant ainsi au développement de la région.

Les camions-pompes à béton sont dotés d'un fonctionnement automatisé intelligent et d'une technologie de flèche intelligente de troisième génération, ce qui permet d'améliorer la vitesse de réaction de 30 % et d'accroître l'efficacité de la construction. Les malaxeurs utilisent une technologie de tambour avancée, garantissant une sécurité et des performances de mélange supérieures.

