Les revenus et les profits atteignent des sommets historiques alors que XCMG accélère les percées technologiques et la croissance durable

XUZHOU, Chine, 3 septembre 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE: 000425) a publié son rapport sur les résultats du premier semestre 2025, affichant des revenus records de 54,81 milliards de yuans (7,69 milliards de dollars américains), en hausse de 8,04 % par rapport à l'année précédente, et une croissance à deux chiffres du bénéfice net. L'entreprise poursuit sa domination de l'industrie chinoise des machines de construction tout en renforçant sa portée mondiale et sa stratégie axée sur l'innovation.

XCMG annonce des résultats semestriels records, favorisant l’innovation et l’expansion mondiale. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Au premier semestre de 2025, XCMG a enregistré des revenus à l'étranger de 25,55 milliards de yuans (3,58 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 16,64 % par rapport à l'année précédente, et portant la part des revenus à l'étranger de l'entreprise à 46,61 %. Cette croissance reflète les efforts d'internationalisation continus de l'entreprise, sa part des revenus mondiaux passant de 29,07 % en 2022 à près de 50 % aujourd'hui.

Voici les principaux moteurs de croissance :

une hausse du secteur des services du marché secondaire de 33,23 %;

une augmentation provenant des industries stratégiques émergentes de 13,25 %;

une augmentation des revenus tirés des produits haut de gamme de 41,44 %;

et le bénéfice net attribuable aux actionnaires a grimpé à 4,36 milliards de yuans (611,43 millions de dollars américains), en hausse de 16,63 %, le bénéfice net de base ayant augmenté de 35,57 %, tous deux atteignant des sommets historiques.

Les indicateurs de rentabilité ont également montré des améliorations importantes. La marge brute a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour s'établir à 22,03 %, tandis que la marge bénéficiaire nette a augmenté pour s'établir à 8,06 %. Les flux de trésorerie d'exploitation ont plus que doublé, atteignant 3,73 milliards de yuans (523,08 millions de dollars américains), ce qui souligne la grande qualité opérationnelle et l'excellente discipline financière de l'entreprise.

XCMG continue de réinvestir ses profits pour assurer sa croissance future, les dépenses en recherche et développement ayant augmenté de plus de 5 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 2,64 milliards de yuans (370,22 millions de dollars américains). L'entreprise accélère son innovation dans les nouvelles technologies énergétiques, déploie des plateformes de mise à l'essai de pointe et attire les meilleurs talents mondiaux dans les domaines de l'électrification et des systèmes intelligents.

Son cadre d'innovation « 1+6+N » a donné des résultats concrets, de la production de masse de systèmes de batteries CTV développés en interne aux percées dans les systèmes d'alimentation à ultra-haute tension, la gestion thermique à haute intégration et les technologies de carbure de silicium à haut rendement.

Entre-temps, XCMG adopte la transformation axée sur l'IA, en ciblant des scénarios d'application de grande valeur, en pilotant huit projets d'IA et en construisant un cadre évolutif pour la fabrication et les opérations intelligentes. L'entreprise a obtenu 218 nouveaux brevets d'invention et 45 brevets étrangers au cours du premier semestre, ce qui porte son portefeuille total de brevets à plus de 12 000.

Le secteur de l'équipement minier, une « deuxième courbe de croissance » clé, prend beaucoup d'expansion. Parmi les faits saillants, mentionnons le déploiement de 100 camions autonomes électriques au site d'exploitation à ciel ouvert de Huaneng Yimin et l'organisation d'un sommet mondial sur l'exploitation minière carboneutre avec des participants de plus de 30 pays. Les partenariats de l'entreprise avec des dirigeants comme BHP et Rio Tinto renforcent son rôle mondial en expansion.

