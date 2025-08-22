XUZHOU, Chine, 22 août 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a organisé le XCMG Global Mining Summit on Zero Carbon Smart Solutions (le « Sommet ») du 20 au 22 août à Xuzhou et Hulunbuir. Le Sommet a réuni des dirigeants et des experts du secteur pour explorer les innovations minières durables, présenter des technologies de pointe et renforcer les partenariats mondiaux.

XCMG organise un sommet minier mondial sur les solutions minières intelligentes sans carbone et met en avant les innovations minières intelligentes sans carbone

Placé sous le thème « Solid Innovation for Green Mining » (Innovation solide pour une exploitation minière verte), le sommet est axé sur le développement d'une exploitation minière verte et intelligente, qui s'aligne sur les tendances du secteur pour répondre aux problématiques de l'heure. CMG a mis en avant ses solutions complètes, éprouvées et pratiques, intégrant des ensembles d'équipements, des cas d'application concrets et des à guichet unique, renforçant ainsi sa position de partenaire intelligent dans le secteur, bien plus qu'un simple fournisseur d'équipements.

Le 20 août, plus de 200 clients internationaux se sont réunis à Xuzhou pour découvrir les solutions de stockage d'énergie source-réseau-charge de XCMG, ainsi que ses nouvelles technologies énergétiques, ses solutions complètes en matière d'équipements miniers pour mines à ciel ouvert et souterraines, et son écosystème de construction intelligente.

Les invités ont pu découvrir 80 unités ou ensembles de nouveaux équipements miniers énergétiques, présentés pour la première fois en situation opérationnelle. L'exposition présentait également des véhicules de remplacement de batteries, des composants de base réusinés, des outils de maintenance et des solutions rentables tout au long du cycle de vie pour l'exploitation minière à ciel ouvert, offrant ainsi aux clients un plan d'approvisionnement complet à guichet unique.

Le 22 août, le Sommet a réuni à Hulunbuir des géants de l'exploitation minière, des pionniers de la technologie et des dirigeants universitaires de plus de 30 pays pour explorer des solutions pour des optimisations rentables, à sécurité renforcée et sans carbone.

En prenant comme exemple la mine à ciel ouvert de Yimin XCMG a présenté des solutions d'exploitation minière intelligente sans carbone pour toute la chaîne :

Le camion minier 100 % électrique sans conducteur ZNK95, développé par XCMG, est le premier équipement minier 100 % électrique sans conducteur à être commercialisé dans le monde.

Le premier système d'exploitation collaboratif multi-équipements au monde coordonne asperseurs, chargeuses, niveleuses et camionnettes sur les sites miniers, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle.

La gamme complète de produits et de composants clés de XCMG pour les équipements miniers à énergie nouvelle couvre l'ensemble du flux de travail : forage, excavation, transport, concassage et activités auxiliaires, avec des solutions complètes allant des batteries, moteurs et composants de contrôle aux infrastructures d'énergie verte de stockage et de recharge éoliennes et solaires.

Lors du sommet, XCMG a publié la première « Déclaration conjointe sur l'exploitation minière intelligente sans carbone à l'échelle mondiale », en collaboration avec 107 entreprises de 26 pays du monde entier. Elle vise à susciter une contribution collective à un développement durable et à faibles émissions de carbone à l'échelle mondiale. Cette déclaration couvre 12 domaines, tels que l'électrification, l'automatisation, les opérations sans intervention humaine, la neutralité carbone, l'économie circulaire, le partage de technologies et la coopération internationale, l'exploitation et la maintenance intelligentes, et bien plus encore.

Lors de la table ronde du Sommet, Shan Zenghai, vice-président et ingénieur en chef de XCMG, a également partagé ses notes perspicaces sur les nouveaux approvisionnements énergétiques, les nouveaux équipements énergétiques et les solutions d'exploitation sans intervention humaine pour explorer les meilleures pratiques pour une exploitation minière intelligente sans carbone.

« En tant que chef de file mondial des solutions minières intelligentes sans carbone, XCMG s'engage à lever les goulots d'étranglement du secteur en intégrant de nouveaux équipements énergétiques, des systèmes de contrôle intelligents et des services pour tout le cycle de vie. Nous avons relevé les quatre principaux défis que sont les infrastructures énergétiques, les nouvelles gammes d'équipements énergétiques, les systèmes de gestion minière intelligents et le soutien financier, dans le but d'aider nos clients à réaliser à la fois la croissance de leur entreprise et des gains environnementaux », a déclaré Yang Dongsheng, président-directeur général de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2755291/FotoJet.jpg

SOURCE XCMG Machinery

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]