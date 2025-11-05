POUSO ALEGRE, Brésil, 5 novembre 2025 /CNW/ - Yang Dongsheng, président de XCMG Machinery, a rencontré le président brésilien Lula au palais présidentiel, en présence du vice-président et du chef de cabinet. Lula a salué les contributions de XCMG depuis plus d'une décennie -- mise à niveau industrielle, efficacité énergétique, transformation numérique et services bancaires stables -- et a soutenu un projet d'institut de recherche.

XCMG renforce sa présence en Amérique du Sud avec une croissance verte haut de gamme et de nouveaux centres régionaux (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Yang Dongsheng a passé en revue la transition de XCMG d'usines commerciales et de sites verts vers son initiative de « révolution intelligente, transformation numérique et connexion mondiale », réaffirmant l'accent mis sur une croissance haut de gamme, verte, localisée et axée sur les talents. Les deux parties ont convenu d'explorer la coopération en matière de recherche et développement, de finance, de formation des talents et d'exploitation minière verte.

À Brasília, le président Yang Dongsheng a rencontré l'ambassadeur de la Chine pour évoquer les deux décennies d'implantation de XCMG au Brésil et les investissements futurs, soulignant les progrès réalisés en matière de transformation intelligente, verte et numérique. L'ambassadeur Zhu Qingqiao a salué le rôle de XCMG dans l'approfondissement des liens économiques et culturels entre la Chine et le Brésil et s'est engagé à soutenir les entreprises chinoises pour élargir la coopération dans les chaînes industrielles, d'approvisionnement et de valeur.

Au cours de la visite, le président Yang Dongsheng a inspecté la base et le parc industriel brésiliens de XCMG, où l'entreprise est devenue en 13 ans un centre moderne -- accueillant la première banque chinoise à l'étranger pour le secteur manufacturier -- et un modèle de fabrication de machines chinoise mondialisée. Il a évoqué la production, les mises à niveau numériques/intelligentes et le perfectionnement des talents, en mettant l'accent sur la localisation, l'innovation et la planification à long terme. Des réunions avec des employés, des clients et des concessionnaires au sujet de l'exploitation minière écologique, de la gestion numérique et des solutions personnalisées ont mené à des plans visant à élargir la coopération. La profonde intégration locale et les solides partenariats de XCMG Brésil soulignent son engagement en faveur d'une croissance de haute qualité, durable et connectée à l'échelle mondiale.

XCMG a également participé à l'événement « Brasil Produtivo » à São Paulo, où des représentants et des chefs de file de l'industrie ont discuté d'une croissance de haute qualité dans le secteur des machines de construction. Les gouverneurs ont salué le rôle de XCMG dans le développement local et la coopération entre la Chine et le Brésil. Le président Yang Dongsheng a exposé les grandes lignes de la transition de l'exportation vers la fabrication locale et le développement de la marque, et s'est engagé à continuer d'investir dans la recherche et le développement, la fabrication et les services, avec un accent sur une croissance haut de gamme, intelligente, verte, mondialisée et axée sur les services.

Après sa visite au Brésil, le président Yang Dongsheng s'est rendu au Chili, en Argentine et au Pérou afin de rencontrer des ambassadeurs chinois pour renforcer la coopération et les partenariats locaux. Il a présenté les opérations et stratégies localisées de XCMG, réaffirmant ses engagements en faveur d'investissements plus importants, de systèmes de service plus solides et d'un développement industriel vert, intelligent et efficace. Les ambassadeurs ont salué les progrès et le rôle de XCMG dans l'établissement des liens entre la Chine et l'Amérique du Sud, appelant au maintien du respect de la conformité, au développement de la marque, à l'établissement de références pour les entreprises chinoises à l'étranger et au renforcement de l'influence de la marque.

Au Chili, le président Yang Dongsheng a rencontré des clients miniers clés et a inauguré le nouveau centre de service de XCMG, marquant une transition de l'exportation vers les activités locales complètes. Le centre propose des pièces, un service après-vente, des formations et des démonstrations pour accroître la capacité de service. Il a souligné l'approfondissement de la présence locale et des solutions vertes et intelligentes axées sur la technologie. XCMG élargira la localisation pour soutenir une croissance de haute qualité au Chili et dans la région.

À peu près à la même période, des grues de XCMG ont été déployées à la mine de cuivre à ciel ouvert de Chuquicamata, au Chili, notamment les modèles de nouvelle génération, des camions tout-terrain et des modèles hybrides. Ces machines offrent un levage haut de gamme avec une capacité et une stabilité de pointe, et leur mobilité permet une réinstallation rapide et des opérations flexibles et par tous les temps sur l'ensemble du site.

En Argentine, le président Yang Dongsheng a cherché à conclure des partenariats stratégiques avec le gouvernement, des universités et des entreprises chinoises pour faire progresser la collaboration et l'innovation dans la chaîne industrielle. XCMG a signé un accord-cadre avec des partenaires locaux concernant des équipements d'assainissement à énergie nouvelle pour soutenir la transition verte et à faibles émissions de carbone du pays, et s'est associée à une université de premier plan pour établir le Centre argentin d'exploitation et d'entretien de machines lourdes, créant ainsi un bassin de talents qui intègre l'industrie, le milieu universitaire et la recherche.

À Lima, au Pérou, XCMG a ouvert un centre de 24 000 mètres carrés sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, intégrant l'exposition, le service, la formation et les pièces de rechange. Les représentants officiels et les partenaires de l'industrie ont salué son rôle dans les infrastructures locales et la coopération entre la Chine et le Pérou. Le président Yang Dongsheng a déclaré que le centre renforcera les systèmes de service, améliorera la formation des ingénieurs, fournira un soutien tout au long du cycle de vie et soutiendra les initiatives communautaires et éducatives afin de créer des occasions gagnant-gagnant dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et des infrastructures.

Au cours de cette visite en Amérique du Sud, XCMG a mis en valeur la force et la responsabilité de la fabrication chinoise. À l'avenir, elle fera progresser sa stratégie mondiale -- en tirant parti de la technologie d'ingénierie et de l'équipement de haute qualité -- et s'associera à des acteurs internationaux pour bâtir un écosystème industriel mutuellement bénéfique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812739/image.jpg

SOURCE XCMG Machinery

PERSONNE-RESSOURCE : Shuangshuang Zhu, [email protected]