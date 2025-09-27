XCMG signe avec Fortescue un accord stratégique pour des solutions d'équipement minier écologique

PÉKIN, le 27 sept. 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE : 000425), l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de construction, et Fortescue, l'un des plus grands producteurs de minerai de fer du monde, ont récemment signé en grande pompe à Pékin un accord de coopération stratégique portant sur des solutions d'équipement minier écologique. Dans le cadre de cet accord, XCMG livrera à Fortescue 150 à 200 camions de roulage électriques à batterie de 240 tonnes, ce qui représente la plus grosse commande d'exportation de machines minières écologiques jamais passée à la Chine.

Le 26 septembre, pendant la session de l’Assemblée générale des Nations unies, Fortescue a officiellement annoncé à New York la signature d’un contrat de fourniture d’équipements miniers à énergie nouvelle avec XCMG. Tweet Caption: S/O (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Yang Dongsheng, président du groupe XCMG et de XCMG Machinery, et Andrew Forrest, président exécutif de Fortescue, ont signé ensemble un contrat de fourniture d'équipements miniers à énergie nouvelle.

L'obtention de la plus grosse commande d'exportation d'équipement minier écologique jamais passée à la Chine marque un tournant considérable pour XCMG. Cette livraison répondra à près de la moitié des besoins futurs de Fortescue pour son parc de camions de roulage électriques à batterie de 240 tonnes. Les camions serviront aux opérations d'extraction de minerai de fer de Fortescue et aideront l'entreprise à atteindre son objectif de neutralité carbone pour ses activités terrestres d'ici à 2030.

Dans un secteur minier mondial en pleine révolution verte, la transition vers la carboneutralité est devenue un engagement commun à l'ensemble de l'industrie. Géant mondial de l'exploitation minière, Fortescue a été l'un des premiers acteurs du secteur à se fixer un objectif de décarbonation complète d'ici à 2030, en vue d'éliminer les combustibles fossiles de ses activités liées au minerai de fer. Ce plan de transition écologique est en parfaite adéquation avec la conception de XCMG relative à une exploitation minière intelligente sans émission de carbone. XCMG s'attache à promouvoir les meilleures pratiques mondiales en la matière. En se concentrant en priorité sur la combinaison entre l'intelligence artificielle et les machines minières, l'entreprise a acquis des compétences approfondies dans l'ensemble des processus de surface et souterrains pour fournir aux clients du monde entier des solutions clés en main de premier plan complètes, éprouvées et prêtes à être déployées dans le cadre d'une exploitation minière intelligente sans émission de carbone.

La collaboration n'est pas une première entre les deux entreprises. Lors du salon bauma CHINA de novembre 2024, XCMG et Fortescue avaient déjà signé une commande, établissant à l'époque le record du plus grand contrat d'exportation de machines minières électriques chinoises.

La conclusion de cet accord stratégique est bien plus qu'un changement d'échelle. Il s'agit également d'une reconnaissance et d'une confirmation particulièrement marquées, de la part d'un géant mondial de l'exploitation minière, des forces d'innovation de XCMG dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'exploitation minière écologique. Ce partenariat constitue désormais un élément essentiel de la mise en œuvre de la stratégie verte mondiale de Fortescue. Avec ses équipements et ses technologies minières de classe mondiale, XCMG apporte un soutien solide à Fortescue en accélérant la commercialisation de machines qui favorisent la décarbonation industrielle. Ensemble, les deux parties faciliteront un développement durable de qualité dans l'ensemble du secteur minier mondial.

De son premier modèle mondial de meilleures pratiques pour l'exploitation minière intelligente à la mine de Yimin de China Huaneng à ses machines minières au service de sites miniers en Afrique, en Europe et en Amérique; de son obtention du prix 2025 de la décarbonation minière (« Decarbonising Mining Awards 2025 ») à sa nomination parmi les quatre premiers fabricants mondiaux d'équipements miniers à ciel ouvert, XCMG est depuis longtemps fidèle à sa conception : « Inspirer l'avenir par la conception technologique, le construire par l'équipement », afin d'aider ses clients à générer une plus grande valeur ajoutée.

Au-delà de la mise en place d'un partenariat approfondi, XCMG et Fortescue étudieront conjointement les possibilités liées aux technologies vertes à faible intensité de carbone et au développement du secteur des nouvelles énergies pour apporter une réponse concertée au défi climatique mondial. Nous pensons que grâce aux efforts combinés des deux parties, ce partenariat fera émerger les meilleures solutions pour la transition écologique dans le secteur minier mondial et établira une référence pour la construction d'une planète plus verte, au bénéfice de toute l'humanité.

Ensemble, nous entamons une nouvelle aventure vers l'exploitation minière neutre en carbone, en semant les graines de la croissance verte et de l'espoir dans un terrain fertile, et en montrant la voie à suivre grâce à des partenariats et à des succès partagés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783022/image.jpg

SOURCE XCMG Machinery

CONTACT : Shuangshuang Zhu, [email protected]