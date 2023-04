World Summit AI les 19 et 20 avril - Tourisme Montréal attire le plus prestigieux sommet international d'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Quelque 3 000 délégués des quatre coins du monde convergeront vers Montréal les 19 et 20 avril prochain pour la tenue du prestigieux World Summit AI. L'événement international rassemblera au Palais des congrès les sommités mondiales de l'intelligence artificielle (IA) issues notamment du milieu universitaire, des gouvernements et des entreprises technologiques. Organisé dans la métropole entre autres grâce aux efforts de Tourisme Montréal, l'événement sera l'occasion pour les leaders du domaine de discuter des sujets brûlants en lien avec l'IA et de définir l'agenda mondial de cette industrie.

« Montréal est une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle, nous accueillons chaque année des milliers de chercheurs, d'étudiants et de scientifiques du domaine de l'IA. Notre équipe a donc travaillé très fort pour sécuriser la tenue dans la métropole de l'événement-phare annuel de cette industrie, explique Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal. Notre ville est une cheffe de file dans plusieurs domaines de pointe, les événements comme le World Summit AI revêtent donc une importance stratégique afin de maintenir notre position dans ces industries. »

Le World Summit AI réunit annuellement les experts de tout acabit afin d'échanger sur les enjeux du domaine de l'IA. Parmi les figures de proue présentes pour l'édition montréalaise, on compte Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila, Institut québécois d'IA, Luc Julia, directeur scientifique, Renault, Athina Kanioura, vice-présidente exécutive, chef des stratégies de transformation, PepsiCo, et Joëlle Pineau, vice-présidente de la recherche en intelligence artificielle, Meta.

Destination internationale parmi les plus prisées du tourisme technologique, Montréal abrite l'un des écosystèmes les plus riches au monde en intelligence artificielle. En effet, la ville compte de nombreux laboratoires de recherche de pointe ainsi que plusieurs scientifiques reconnus dans des domaines tels que l'apprentissage profond, la reconnaissance de la parole et la vision par ordinateur. La métropole compte aussi de nombreuses entreprises technologiques internationales qui ont choisi d'y élire domicile en raison de la richesse de ses talents et ressources.

