BONN, Allemagne et MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - World Para Ice Hockey, la fédération internationale responsable de superviser et de faire progresser le parahockey sur glace, est ravie d'annoncer la conclusion d'un nouveau partenariat avec CCM, l'une des plus grandes marques de hockey au monde, qui devient son fournisseur officiel pour l'année 2026.

Il s'agit de la première entente mondiale en matière de fourniture d'équipement pour World Para Ice Hockey; un jalon déterminant en faveur du développement et de la professionnalisation du sport. Forte de plus d'un siècle d'expérience à équiper les meilleurs joueurs de hockey de la planète, CCM mettra son expertise en innovation et en performance au service du parahockey sur glace pour la première fois.

En vertu de cette entente, CCM fournira les uniformes et l'équipement à toutes les équipes d'officiels de World Para Ice Hockey lors des trois grands événements prévus en 2026 : les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, les Championnats mondiaux féminins et les Championnats mondiaux de division C.

Cette première collaboration entre World Para Ice Hockey et CCM témoigne d'un engagement commun des partenaires envers l'excellence et l'inclusivité.

« Ce partenariat mondial sans précédent met en lumière l'essor fulgurant de notre sport, tant à l'échelle communautaire qu'au niveau élite, affirme Michelle Laflamme, directrice principale de World Para Ice Hockey. Qu'une marque au prestige et à la réputation de CCM adhère à notre mission revêt une importance majeure. Nous leur avons demandé leur appui, et ils ont immédiatement répondu présents. C'est pour nous un immense privilège et un formidable coup de pouce alors que nous poursuivons le développement du sport pour les athlètes, les officiels et les partisans. »

« Nous sommes extrêmement fiers de faire équipe avec World Para Ice Hockey. Il s'agit d'une étape importante et hautement significative dans notre engagement à faire du hockey un sport accessible au plus grand nombre. Ce partenariat reflète l'esprit véritablement inclusif qu'incarne le hockey, selon nous. Il s'inscrit dans le droit fil de notre mission, soit développer le sport en offrant à tous les athlètes, peu importent leurs capacités, la possibilité d'y participer et d'y exceller », déclare Robert Zaring, vice-président au marketing de CCM Hockey.

Le partenariat souligne également l'importance que World Para Ice Hockey accorde à l'amélioration de l'expérience des officiels, qui jouent un rôle essentiel tout au long de l'année à titre bénévole pour assurer l'intégrité du sport, tant sur la glace qu'ailleurs.

L'officiel de parahockey sur glace Kevin Webinger, qui a arbitré près de 20 tournois, n'a pas caché son enthousiasme : « Faire partie de l'équipe d'officiels de World Para Ice Hockey est un privilège absolu. Nous avons la chance d'être aux premières loges pour admirer les habiletés, la passion et la résilience de ces athlètes. En plus de renforcer considérablement notre capacité à performer au plus haut niveau, le soutien de CCM constitue une réelle reconnaissance du rôle que jouent les officiels dans le succès du sport. C'est inspirant de voir une marque emblématique du hockey investir dans le développement et l'inclusivité du parahockey sur glace. »

Alors que World Para Ice Hockey poursuit son expansion et étend sa portée, cette collaboration représente une avancée majeure, qui célèbre le chemin parcouru par le sport et les personnes qui le font rayonner.

La saison 2026 de World Para Ice Hockey sera marquée par les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, qui se tiendront du 6 au 15 mars 2026. Le tournoi de parahockey sur glace aura lieu à l'aréna Milano Santa Giulia. La deuxième édition des Championnats mondiaux féminins ainsi que les Championnats mondiaux de division C se dérouleront plus tard en 2026; les dates et les lieux seront annoncés ultérieurement.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des vedettes de la LNH et de la LPHF comme Tyler McGregor, Connor McDavid, Sidney Crosby, Thatcher Demko, Kendall Coyne Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également un fournisseur officiel de la LPHF, et l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de plusieurs équipes de la NCAA et d'associations nationales clés.

Pour toute demande des médias concernant CCM Hockey, communiquez avec Jodi Clark, cheffe de marque, CCM Hockey : [email protected].

À propos de World Para Ice Hockey

Le parahockey sur glace fait partie des cinq sports adaptés pour lesquels le Comité International Paralympique (CIP) agit à titre de fédération internationale sous le nom World Para Sports : World Para Athletics, World Para Ice Hockey, World Para Powerlifting, World Shooting Para Sport et World Para Swimming. La vision du CIP est de bâtir un monde plus inclusif grâce au parasport.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec [email protected] ou visiter le www.worldparaicehockey.org