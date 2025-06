CCM Hockey, leader en équipement et vêtements de hockey haute performance, s'allie de nouveau à l'étoile du hockey Erin Ambrose et dévoile la nouvelle édition de sa collection exclusive Erin Ambrose 23.

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - CCM Hockey et la hockeyeuse professionnelle Erin Ambrose reviennent en force avec une puissante nouvelle interprétation de CCM x Erin Ambrose 23. Cette collection unique, co-créée par la célèbre numéro 23 de la Victoire de Montréal (LPHF), illustre un hockey qui évolue et unit le jeu, les fans, les joueuses et les joueurs. Cette collaboration souligne l'influence d'Erin et son engagement auprès des communautés 2SLGBTQIA+, tant sur la glace qu'en dehors.

Cette deuxième collection propose de nouveaux vêtements en édition limitée, allant des t-shirts aux hoodies stylés et aux pantalons joggers, ajoutant un nouvel élément de style à la première itération. Elle symbolise un appel à faire du hockey un terrain d'expression pour tout le monde.

« Avec la ligne Erin Ambrose 23 2025, on veut aller là où le hockey va rarement. Cette collection va au-delà de l'aréna et de la glace pour s'imposer comme un symbole d'authenticité, de style et d'appartenance, » indique Marrouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey. « Erin est bien plus qu'une collaboratrice : elle reflète un hockey en pleine transformation. À travers cette collection, CCM célèbre sa voix, son leadership et son impact sur l'inclusion dans le hockey. »

Médaillée d'or olympique, triple championne du monde et défenseuse de l'année en titre dans la LPHF, Erin Ambrose incarne une nouvelle ère du hockey : sans compromis, ouverte et fière.

« Le milieu sportif n'a pas toujours été accueillant pour tout le monde, » souligne Erin Ambrose. « Aujourd'hui, on crée des espaces où tout le monde peut enfin se sentir à sa place. CCM x Erin Ambrose 23 veut inspirer de nouvelles dynamiques, où l'authenticité devient une force. Le sport féminin attire des gens qui n'avaient pas nécessairement trouvé leur place dans la culture sportive. Cette ligne, c'est aussi pour ces personnes. Avec le hockey, je peux être moi-même. Et elles aussi. »

CCM x Erin Ambrose 23 invite tous les fans à affirmer leur place dans le hockey, sur la glace, dans les gradins, partout où ce sport se vit. Disponible en quantité limitée, en ligne et dans certains magasins, elle propose à toute personne de porter un hockey qui lui ressemble ; un hockey qui, pour bien des gens, est plus vrai que jamais.

