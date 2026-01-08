MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - En février 2026, From the Crease (FTC) lancera son application mondiale d'enseignement du jeu de gardien, une plateforme de pointe révolutionnaire conçue pour aider les gardiens et leurs entraîneurs à acquérir de nouvelles connaissances, à progresser et à développer leurs habiletés. FTC rend le perfectionnement d'élite accessible à tous, indépendamment de leur niveau, de leur emplacement ou de leur réalité, en associant une technologie innovante à l'expertise d'Ian Clark, entraîneur de renommée mondiale auprès de gardiens de la LNH. Accessible dans l'App Store d'Apple et le Google Play Store, la nouvelle appli est le fruit d'un partenariat stratégique avec CCM Hockey et InGoal Magazine.

Dans l'univers du hockey, les gardiens de but évoluent dans un système de perfectionnement inégal, où l'encadrement de haut niveau reste difficile d'accès, surtout en dehors des grands centres. Pour combler cette lacune, FTC redéfinit l'apprentissage et le perfectionnement des habiletés liées au poste en offrant des formations et des analyses d'élite accessibles partout dans le monde.

L'application FTC est conçue par Ian Clark, qui met à profit 25 ans d'expérience en entraînement des gardiens de but pour offrir une expérience pratique et immersive. Leçons détaillées, outils visuels efficaces et activités sur glace font en sorte qu'il est facile d'apprendre par soi-même et de réaliser des progrès mesurables. Le moteur d'analyse TRENDkeeperMC, associé au système interactif Coach Connect, fournit aux utilisateurs des renseignements utilisables et des outils pratiques pour mesurer leur progression dans le temps. Structuré en 8 modules et 48 leçons, le cursus annuel de FTC couvre l'ensemble des aspects techniques, tactiques, mentaux et physiques du poste.

« Nous avons toujours cru qu'un perfectionnement de qualité devrait être à la portée de tous les gardiens, indépendamment de leur emplacement géographique et de leur calibre, affirme Ian Clark, cofondateur de FTC. From the Crease nous permet d'allier des décennies d'entraînement d'élite à une technologie avancée pour offrir un enseignement de premier ordre sous une forme complètement inédite, qui est à la fois accessible, abordable et adaptée à la réalité des gardiens d'aujourd'hui. »

En s'associant à CCM Hockey et à InGoal Magazine, FTC renforce sa mission visant à unir et à outiller la communauté mondiale des gardiens de but. CCM propose des équipements de gardien à la fine pointe de l'innovation, tandis qu'InGoal apporte son expertise éditoriale de fond et son rayonnement étendu auprès des gardiens de but professionnels et amateurs.

« En collaborant avec CCM et InGoal, FTC peut offrir un contenu de qualité tout en cultivant des relations durables au sein de la communauté internationale des gardiens de but, affirme Debbie Moore, vice-présidente du marketing mondial à From the Crease. Ensemble, nous mettons en place un système de perfectionnement complet et moderne qui allie formation d'élite, progression et interactions humaines sur une même plateforme intégrée. »

Afin d'offrir une approche globale adaptée aux exigences techniques, psychologiques et physiques du poste, le cursus de FTC intègre également l'expertise de Pete Fry (U of Mind) en préparation mentale et celle de Bryan Marshall (Milo Athletics) en physiologie du gardien de but.

Les préinscriptions sont ouvertes

Il est déjà possible de s'inscrire sur le site fromthecrease.com . Les premières personnes inscrites bénéficieront de rabais réservés aux membres fondateurs, de nouvelles exclusives, d'un livret numérique gratuit d'Ian Clark et d'un accès prioritaire à la plateforme en février 2026. Avantages exclusifs en quantité limitée.

À propos de From the Crease

Plateforme numérique d'envergure mondiale, From the Crease (FTC) propose un apprentissage vidéo structuré qui révolutionne la formation des gardiens de but. Cofondée par Ian Clark, entraîneur de gardiens de but reconnu mondialement, FTC met en contact gardiens, parents et entraîneurs grâce à une formation à la fois accessible, abordable et axée sur une progression concrète. Alliant formation technique, préparation mentale et entraînement physique par des experts de haut niveau, FTC redéfinit la manière dont les gardiens de but apprennent, performent et interagissent.

Site Web : fromthecrease.com

À propos d'Ian Clark

Ian Clark est un entraîneur de renommée mondiale qui a consacré des décennies au perfectionnement de gardiens d'élite, dans la LNH comme à l'international. Reconnu pour son approche structurée et rigoureuse, Clark a travaillé avec certains des meilleurs gardiens de but et a contribué de façon déterminante à l'évolution de la technique moderne du poste. En tant que cofondateur de From the Crease, il transpose ses méthodes de perfectionnement éprouvées sur une plateforme numérique d'envergure mondiale qui met la formation d'élite à la portée des gardiens et des entraîneurs, où qu'ils se trouvent.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des vedettes de la LNH et de la LPHF comme Connor McDavid, Sidney Crosby, Thatcher Demko, Kendall Coyne Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également un fournisseur officiel de la LPHF, et l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de plusieurs équipes de la NCAA et d'associations nationales clés.

Site Web: www.ccmhockey.com

À propos d'InGoal Magazine

Carrefour numérique privilégié des gardiens de but du monde entier, InGoal Magazine propose des contenus éducatifs, des analyses professionnelles, des entrevues et des ressources d'entraînement. Sa mission consiste à développer et à soutenir la communauté des gardiens de but grâce à des articles de fond, à des trucs d'experts et à une collaboration entre joueurs de tous les niveaux.

Site Web : www.ingoalmag.com

