MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - CCM Hockey annonce un partenariat de plusieurs années avec l'organisation des Canadiens de Montréal et leur fondation, la Fondation des Canadiens pour l'enfance, dont la mission est d'encourager l'activité physique et un mode de vie sain chez les jeunes défavorisés. Ce nouveau partenariat positionne CCM comme le partenaire officiel du programme de patinage Bleu Blanc Rouge, dont l'objectif est de développer le hockey et de le rendre plus accessible à tous, tout en contribuant à soutenir la croissance de ce sport dans la communauté locale.

CCM Hockey annonce un partenariat pluriannuel avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance et l'organisation des Canadiens de Montréal (Groupe CNW/CCM Hockey)

En tant que partenaire officiel du programme de patinage Bleu Blanc Bouge, CCM fournira des casques et des patins à plus de 650 enfants défavorisés de la communauté québécoise afin qu'ils puissent participer à des programmes d'apprentissage du patinage d'une durée de six semaines. Le partenariat avec les Canadiens de Montréal s'inscrit dans les valeurs et les objectifs de CCM, qui consistent à développer le hockey, à soutenir un programme local de base et à rendre ce sport plus accessible.

« Notre partenariat avec la Fondation des Canadiens correspond à nos valeurs et à notre mission, qui consistent à promouvoir le hockey et à avoir un impact important sur notre communauté locale », a déclaré Marrouane Nabih, PDG de CCM Hockey. « Cela reflète notre engagement envers le hockey et notre volonté de rendre ce merveilleux sport plus accessible. »

CCM fera également don d'équipement au projet phare de la Fondation, qui consiste à construire et à mettre en service des patinoires communautaires réfrigérées et multisports à travers le Québec. CCM est fière de redonner à sa communauté locale et d'offrir aux enfants la possibilité de pratiquer le hockey.

« Nous sommes reconnaissants de l'engagement continu de CCM envers la Fondation des Canadiens pour l'enfance et de son soutien direct aux jeunes, qui sont au cœur de tout ce que nous faisons », souligne Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal. « Ce partenariat stratégique va renforcer les efforts déployés sur nos patinoires Bleu Blanc Bouge, en offrant aux enfants les opportunités et l'équipement nécessaires pour découvrir le hockey et le plaisir de patiner. ».

Ce partenariat entre deux entreprises locales de Montréal s'étend à l'organisation des Canadiens de Montréal, une organisation emblématique dont l'influence dépasse largement les frontières du Québec et inspire les enfants et les communautés à l'échelle internationale.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des vedettes de la LNH et de la LPHF comme Connor McDavid, Sidney Crosby, Thatcher Demko, Kendall Coyne Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également un fournisseur officiel de la LPHF, et l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de plusieurs équipes de la NCAA et d'associations nationales clés.

À propos de la Fondation des Canadiens pour l'enfance

La Fondation des Canadiens pour l'enfance est un organisme sans but lucratif qui encourage l'activité physique ainsi que l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés âgés de 4 à 17 ans. Depuis sa création en 2000, elle a investi plus de 54,4 millions $ dans ses programmes ainsi que par l'entremise de dons à plus de 1000 organismes œuvrant pour le bien-être des enfants les plus vulnérables à travers le Québec. La Fondation réalise son mandat de deux façons : tout d'abord, par la mise en œuvre d'un projet phare unique -- le programme Bleu Blanc Bouge -- qui consiste à construire puis à activer des patinoires communautaires réfrigérées et multisports, de même que par l'octroi d'un soutien financier à des organismes dont les projets et les programmes permettent aux enfants d'adopter de saines habitudes de vie en étant plus actifs.

