De nouvelles fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle pour accroître l'efficacité des équipes RH et maximiser le plein potentiel de la gestion des talents.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Workleap, une plateforme québécoise de gestion des talents qui a la confiance de plus de 20 000 entreprises dans plus de 100 pays, annonce le lancement de Workleap IA, une intelligence artificielle conçue spécifiquement pour aider les entreprises à déployer leur plein potentiel dans la gestion de leurs employés.

Grâce à ce lancement, Workleap redéfinit le rôle des plateformes RH en intégrant une intelligence artificielle conçue sur mesure à travers son écosystème, notamment au sein de ses solutions Officevibe et Performance. Déjà adoptée par plus de 100 organisations en version bêta, Workleap IA a permis de générer plus de 20 000 actions intelligentes. Ces recommandations donnent aux professionnels RH et aux gestionnaires des pistes concrètes et contextualisées pour fidéliser les talents clés, coacher avec assurance et guider efficacement des équipes en pleine croissance, sans changer d'infrastructure technologique.

Parmi les fonctionnalités les plus prisées : l'analyse automatisée du score d'engagement, propulsée par l'IA. Elle offre un portrait global des résultats des sondages Pulse, met en lumière les points forts, les axes d'amélioration, et propose des actions concrètes pour agir rapidement sur ce qui compte le plus.

Les professionnels RH doivent naviguer avec de nombreux facteurs de stress : des modes de travail hybrides, des ressources limitées et des objectifs grandissants. En plus, ils doivent être présents pour accompagner les gestionnaires quotidiennement pour retenir et engager les employés. Beaucoup considèrent l'IA comme une solution, mais ils l'abordent avec prudence. Dans un récent sondage Workleap, 77,5 % des professionnels RH ont déclaré qu'ils étaient enthousiastes quant au potentiel de l'IA, mais qu'ils se méfiaient des risques pour la vie privée, des problèmes de sécurité et de la perte de l'élément humain.

« L'IA filtre le bruit pour que les dirigeants puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : leurs employés », a déclaré Guillaume Roy, cofondateur et chef de produit de Workleap. « Workleap IA est le copilote que les organisations et les professionnels RH attendaient : pratique, bien intégré, sécuritaire. Nous nous sommes donné la mission de les aider à se concentrer sur ce qui compte vraiment : les humains, la performance et la croissance. »

Workleap IA (disponible le 8 juillet) :

Informations sur l'engagement, instantanément : L'IA analyse et résume les résultats de sondages en plus de mesurer l'engagement. Elle aide les gestionnaires à élever les membres de leur équipe en prenant des décisions basées sur des informations en temps réel.

: L'IA analyse et résume les résultats de sondages en plus de mesurer l'engagement. Elle aide les gestionnaires à élever les membres de leur équipe en prenant des décisions basées sur des informations en temps réel. Évaluations de performance, simplifiées : Les équipes RH conçoivent des cycles personnalisés, tandis que l'IA agit comme guide auprès des gestionnaires et des employés à travers les commentaires des pairs, les auto-évaluations et les soumissions finales.

: Les équipes RH conçoivent des cycles personnalisés, tandis que l'IA agit comme guide auprès des gestionnaires et des employés à travers les commentaires des pairs, les auto-évaluations et les soumissions finales. Informations, sur demande : Un assistant intégré extrait les informations et le contenu d'outils comme SharePoint, Confluence et Slack, afin que les équipes obtiennent des réponses rapidement sans devoir chercher dans les documents.

Nouvelle fonction : Structure dynamique de synchronisation du SIRH (disponible dès le 22 juillet)

En complément à l'arrivée de Workleap IA, Workleap déploie la structure dynamique de synchronisation du SIRH (Système d'Information des Ressources Humaines), un moteur automatisé qui synchronise en temps réel les données RH pour bâtir et maintenir la structure des équipes, les affectations de gestionnaires, et les hiérarchies organisationnelles à l'intérieur des produits Workleap. Cette mise à niveau éliminera le nettoyage manuel et permettra aux utilisateurs des produits Workleap d'avoir l'image la plus à jour de l'organisation, ce qui permettra d'économiser du temps et des efforts.

Ces nouvelles fonctionnalités reflètent l'engagement de Workleap à être la plateforme de gestion des talents qui alimente les systèmes SIRH existants avec des outils simples et alimentés par l'IA que les équipes et les gestionnaires RH voudront utiliser.

Qu'il s'agisse de formation, d'engagement ou d'évaluations de performance, Workleap aide les gestionnaires à diriger plus efficacement et donne aux RH la clarté nécessaire pour générer de l'impact.

Pour en savoir plus sur Workleap IA et explorer les nouvelles fonctionnalités à venir, visitez workleap.com/ai.

À propos de Workleap

Workleap est une entreprise tech basée à Montréal avec comme mission de rendre le travail plus simple. Depuis 2006, on bâtit des produits innovants qui aident les équipes RH et TI à relever leurs plus grands défis.

Workleap offre deux lignes de produits distinctes :

La plateforme Workleap, une solution RH propulsée par l'IA qui élève la performance des équipes et stimule l'engagement des employés.

ShareGate, le leader incontesté en migration et gouvernance Microsoft 365, reconnu par les professionnels TI du monde entier pour sa grande simplicité.

Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 entreprises partout dans le monde qui comptent sur les produits Workleap pour croître, évoluer et opérer.

On est des bâtisseurs dans l'âme et ce qui nous passionne est clair : créer les produits les plus simples qui amènent de la valeur exceptionnelle à nos clients, un point c'est tout.

