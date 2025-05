Un nouveau sondage met en lumière les pressions croissantes et les occasions manquées en matière de migration, de sécurité et d'adoption de l'IA

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ -- ShareGate par Workleap, l'outil clé en main reconnu mondialement pour évaluer, migrer et optimiser les migrations Microsoft 365, dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage mené auprès de 650 professionnels TI en Amérique du Nord et en Europe. Les données révèlent une hausse importante des activités de fusion et acquisition (F&A), entraînant une intensification des migrations vers Microsoft 365 (M365). Toutefois, alors que les organisations accélèrent leur transition vers l'infonuagique, des préoccupations croissantes liées à la sécurité, à la conformité et à la préparation à l'IA révèlent une complexité et une hésitation tout au long du processus.

Selon le sondage, 80 % des leaders TI sont actuellement impliqués dans un processus de F&A ou en planifient un d'ici les 12 à 24 prochains mois, faisant de cet événement l'un des principaux catalyseurs de changements technologiques en 2025. Bien que les activités de migration augmentent, les données démontrent que les départements TI sont soumis à une pression accrue pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité et aux objectifs d'intégration de l'IA, souvent sans les ressources ni le soutien nécessaire de la part de la haute direction.

« Lors des fusions et acquisitions, plusieurs organisations doivent rapidement élaborer un plan d'intégration des données », explique Richard Harbridge, MVP Microsoft et ambassadeur ShareGate. « Dans la précipitation, il est facile d'oublier que cette migration représente une occasion cruciale pour sécuriser les données et de poser les bases de la préparation à Copilot. Ces éléments clés ne se mettent pas en place d'eux-mêmes - ils exigent une stratégie claire, surtout lorsqu'on fusionne des environnements technologiques. Une bonne stratégie transforme la migration en opportunité. »

Faits saillants du sondage:

Les F&A alimentent les migrations : 80 % des professionnels TI affirment que leur organisation planifie ou réalise une F&A, avec la sécurité et la conformité en tête des préoccupations liées à la migration.

80 % des professionnels TI affirment que leur organisation planifie ou réalise une F&A, avec la sécurité et la conformité en tête des préoccupations liées à la migration. La sécurité, un déclencheur clé de l'adoption de M365 : 64 % des répondants indiquent que l'amélioration de la sécurité est la principale motivation derrière leur migration vers Microsoft 365.

64 % des répondants indiquent que l'amélioration de la sécurité est la principale motivation derrière leur migration vers Microsoft 365. Les outils de migration choisis tôt dans le processus : 55 % des répondants affirment avoir choisi leur solution de migration avant même l'événement de F&A. C'est un moment critique où les risques d'intégration sont souvent sous-estimés.

: 55 % des répondants affirment avoir choisi leur solution de migration avant même l'événement de F&A. C'est un moment critique où les risques d'intégration sont souvent sous-estimés. L'adoption de l'IA pilotée par les équipes TI, non par la direction : Lorsqu'on leur demande qui est responsable de l'adoption de Microsoft Copilot, 42 % des répondants mentionnent les équipes d'opérations et d'infrastructure TI, contre 38 % pour les équipes de sécurité et conformité.

Lorsqu'on leur demande qui est responsable de l'adoption de Microsoft Copilot, 42 % des répondants mentionnent les équipes d'opérations et d'infrastructure TI, contre 38 % pour les équipes de sécurité et conformité. La sécurité et la gouvernance, principaux freins à l'adoption de l'IA : Bien que 62 % des répondants aient déployé Microsoft Copilot, la qualité des données, la conservation et le contrôle d'accès figurent parmi les principaux obstacles à une adoption à grande échelle.

Une transformation technologique complexe

Même si la sécurité est constamment citée comme un moteur de la migration et de l'adoption de l'IA, les résultats révèlent que sa gestion pendant les transformations est complexe et multidimensionnelle. Les préoccupations en matière de sécurité poussent les organisations à moderniser leurs outils, tout en représentant un frein à leur déploiement à grande échelle. Les constats de ShareGate mettent en lumière le rôle central des équipes TI dans la transformation organisationnelle, qui doivent tenir compte de la sécurité, de la gouvernance et de la conformité à chaque étape. Alors que les entreprises priorisent l'adoption de l'IA, les migrations deviennent une occasion de renforcer les fondations pour une meilleure gouvernance, automatisation et collaboration sécurisée à grande échelle.

À propos du sondage

Ce sondage a été réalisé auprès de 650 professionnels TI aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Tous les répondants occupaient un rôle décisionnel en architecture des systèmes ou en gestion TI au sein d'organisations comptant plus de 100 employés.

