MONTRÉAL, 7 juillet 2025 /CNW/ - Workleap, une entreprise technologique québécoise de premier plan qui développe une plateforme de gestion des talents alimentée par l'IA fait l'acquisition de Barley, une solution intégrale de gestion de la rémunération. Cette acquisition marque une étape importante dans la connexion de deux composantes essentielles de la stratégie RH : performance et rémunération. Traditionnellement gérées de manière distincte à travers des systèmes et processus déconnectés, ces fonctions sont maintenant réunies dans une même expérience, permettant aux entreprises d'améliorer la transparence, la cohérence et l'alignement dans la façon dont elles gèrent leurs employés.

La rémunération est l'un des trois principaux moteurs de la satisfaction au travail, de la rétention et de l'engagement des talents. Pourtant, de nombreuses organisations s'appuient encore sur des processus manuels et des feuilles de calcul dépassées, limitant leur capacité à évoluer ou agir avec précision. En intégrant performance et rémunération dans une même expérience, Workleap offre une approche simple, moderne et connectée, aidant les organisations à agir de façon décisive sans compromettre l'équité ou l'objectivité.

« La performance et la rémunération ne sont jamais très loin l'une de l'autre », déclare Simon De Baene, président-directeur général et cofondateur de Workleap. « Beaucoup d'entreprises veulent aligner leur rémunération sur la performance, mais ils n'ont pas les outils pour bien le faire. Workleap permet de ressortir les signaux, alors que Barley permet d'agir sur ceux-ci avec confiance. La performance et la rémunération sont deux conversations distinctes, mais elles vont maintenant être intégrées dans une même expérience simple et unifiée. Ensemble, Workleap et Barley permettent de créer un pont entre l'impact des employés et comment ils sont valorisés. »

Avec l'ajout de Barley à la plateforme Workleap, les équipes RH et les gestionnaires peuvent maintenant évaluer la performance, suivre les objectifs, planifier la rémunération et les avantages sociaux dans une seule et même plateforme. Cela comprend des cycles d'évaluation flexibles, des résumés alimentés par l'IA, l'évaluation à 360°, un suivi des objectifs et une planification complète de la rémunération remplaçant ainsi les feuilles de calcul par une expérience intuitive. Les gestionnaires auront accès à un outil simple et unifié afin de prendre des décisions de rémunération basées sur les données, alignées avec les stratégies et les budgets organisationnels. Avec pour résultat, une diminution du temps consacré aux processus manuels, une meilleure rétention des employés en adressant proactivement les enjeux de rémunération, et une gestion plus intelligente de ce qui constitue souvent la plus grande dépense opérationnelle d'une entreprise.

Aux côtés de ses produits phares (Workleap Officevibe et Workleap Performance), Barley viendra ajouter une dimension stratégique à la plateforme Workleap, outillant les organisations afin qu'elles puissent retenir leurs meilleurs talents, stimuler le potentiel de chaque employé et faire fonctionner réellement leur technologie RH existante.

« Nous avons créé Barley pour relever le défi de longue date des organisations : prendre des décisions de rémunération proactives qui sont à la fois basées sur les données et faciles à comprendre pour les employés -- en intégrant clarté, confiance et équité dans chaque étape du processus, avec une plateforme facile à utiliser », explique Jafar Owainati, président-directeur général et cofondateur de Barley. « La solution Barley complète naturellement la suite d'outils existante de Workleap, et rejoindre Workleap était la prochaine étape évidente pour notre équipe. La rémunération n'est qu'une pièce du casse-tête plus large des RH, et nous sommes maintenant encore mieux placés pour remplir notre mission d'établir la confiance entre les employeurs et les employés. »

L'annonce d'aujourd'hui marque une troisième acquisition pour Workleap, la deuxième depuis l'investissement de 125 M$ CA de la CDPQ. Elle fait progresser la stratégie de croissance, la part de marché et l'offre de produits de l'entreprise, renforçant ainsi sa mission de simplifier le travail. Les acquisitions précédentes de Workleap comprennent Didacte en février 2023 et Pingboard en décembre 2023.

Pour plus d'informations sur la façon dont Workleap transforme l'expérience employé, visitez workleap.com.

À propos de Workleap

Workleap est une entreprise tech basée à Montréal avec comme mission de rendre le travail plus simple. Depuis 2006, on bâtit des produits innovants qui aident les équipes RH et TI à relever leurs plus grands défis.

Workleap offre deux lignes de produits distinctes :

La plateforme Workleap, une solution RH propulsée par l'IA qui élève la performance des équipes et stimule l'engagement des employés.

ShareGate, le leader incontesté en migration et gouvernance Microsoft 365, reconnu par les professionnels TI du monde entier pour sa grande simplicité.

Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 entreprises partout dans le monde qui comptent sur les produits Workleap pour croître, évoluer et opérer.

On est des bâtisseurs dans l'âme et ce qui nous passionne est clair : créer les produits les plus simples qui amènent de la valeur exceptionnelle à nos clients, un point c'est tout.

À propos de Barley

Barley est une solution de gestion de la rémunération qui aide les entreprises à prendre des décisions de rémunération intelligentes et proactives en réunissant la gestion des échelles salariales, les révisions de rémunération, les études comparatives, l'analytique de rémunération et les avantages totaux -- tout dans une plateforme facile à utiliser.

Les entreprises visionnaires utilisent Barley pour simplifier et optimiser leur approche de la rémunération, leur permettant d'attirer les meilleurs talents, réduire le roulement et respecter leurs mandats de transparence et d'équité salariales.

