De nouvelles capacités renforcent le leadership de ShareGate en matière de migrations Microsoft 365 sécurisées et évolutives

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ -- ShareGate par Workleap, l'outil clé en main reconnu mondialement pour évaluer, migrer et optimiser les environnements Microsoft 365, annonce aujourd'hui le lancement de sa mise à jour de printemps. Cette nouvelle version introduit le soutien aux migrations depuis Google Workspace ainsi que la conservation des étiquettes de confidentialité Microsoft Purview.

Ces nouveautés s'inscrivent dans un contexte où les activités de fusion et acquisition, les exigences de productivité hybride et la préparation à l'IA poussent les leaders TI à accélérer la consolidation, la sécurisation et la modernisation de leurs environnements M365. ShareGate répond à ces enjeux en simplifiant des flux de migration complexes pour des transitions conformes, sécurisées et prêtes pour Copilot.

« Lors des migrations, les équipes TI jonglent avec une foule de complexités : gestion de multiples locataires, systèmes hérités, risques de sécurité et exigences réglementaires en constante évolution », explique Benjamin Niaulin, vice-président produit chez ShareGate. « La migration ne se limite plus au simple transfert de données - ces données doivent demeurer protégées, conformes et pleinement fonctionnelles. L'investissement de ShareGate dans un soutien complet du processus de migration donne aux professionnels TI les outils et la confiance nécessaires pour avancer plus rapidement et plus intelligemment. »

Faits saillants du lancement de printemps :

Soutien à la migration Google Workspace

ShareGate prend désormais en charge la migration des courriels (Gmail) et des calendriers Google vers Microsoft 365. Cette nouveauté permet aux organisations d'unifier leurs environnements de collaboration dans un contexte de F&A, de consolidation ou de repositionnement stratégique. Cette fonctionnalité complète l'offre actuelle de migration Google Drive et s'ajoute aux capacités existantes vers SharePoint, OneDrive, Teams et Exchange Online.

Les étiquettes Microsoft Purview sont désormais préservées lors des migrations inter-locataires, un enjeu clé pour les organisations hautement réglementées ou celles se préparant à déployer Microsoft Copilot. Cela garantit que le chiffrement, la classification et les autorisations suivent les données tout au long de la migration.

ShareGate a investi dans son écosystème de partenaires avec le lancement d'un nouveau portail et de programmes d'accompagnement personnalisés. Ces initiatives visent à soutenir les revendeurs et fournisseurs de services dans la réalisation de projets de migration à forte valeur ajoutée, plus rapidement et efficacement.

Grâce à ces ajouts, ShareGate confirme sa position de solution la plus intuitive et fiable pour les migrations Microsoft 365. L'expansion de ses capacités permet une collaboration sécurisée à grande échelle, tout en allégeant la charge administrative des équipes TI confrontées à un rythme de transformation soutenu.

Pour en savoir plus sur la mise à jour de ShareGate et vous inscrire à la liste d'attente pour la migration Google Workspace, visitez www.sharegate.com.

À propos de ShareGate par Workleap

ShareGate par Workleap est l'outil de confiance de plus de 100 000 professionnels TI pour simplifier l'évaluation, la migration et l'optimisation de Microsoft 365. Grâce à sa solution clé en main et à ses fonctionnalités avancées, ShareGate aide les organisations à accélérer leurs migrations et à déployer Copilot plus rapidement. ShareGate fait partie de Workleap, une entreprise basée à Montréal, au Canada, qui simplifie le travail en optimisant la gestion des talents et en stimulant la productivité à grande échelle.

Contact médias

Sarah Cheriet

Conseillère senior en relations publiques

ShareGate par Workleap

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2701654/Workleap_ShareGate.jpg

SOURCE Workleap