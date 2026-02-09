Après avoir contribué à la croissance de Lightspeed et mené une transformation de la stratégie de mise en marché chez Spreedly, Dougherty se joint à Workleap pour apporter focus, rapidité d'exécution et rigueur à son moteur de revenus mondial.

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Workleap, l'entreprise québécoise derrière la plateforme Workleap et ShareGate, annonce aujourd'hui la nomination de Peter Dougherty à titre de chef des revenus. Avec plus de 15 ans d'expérience à faire croître des organisations SaaS, de la phase de démarrage à l'expansion mondiale, Dougherty contribuera à guider Workleap dans sa prochaine phase d'expansion.

Près de 20 ans après sa fondation, Workleap entre dans un nouveau chapitre ambitieux, marqué par une accélération de son impact à l'échelle mondiale et une vision tournée vers l'avenir. À titre de chef des revenus, Dougherty jouera un rôle clé dans cette prochaine phase de croissance en alignant les équipes mondiales de ventes, marketing et succès client afin de soutenir les ambitions de l'entreprise, tant pour la plateforme Workleap que pour ShareGate.

À titre de dirigeant, Dougherty contribuera de façon déterminante au positionnement futur de l'entreprise, en mettant à profit sa vaste expérience en leadership acquise en accompagnant des organisations à travers des phases de croissance et de transition complexes.

« Workleap entre dans sa prochaine phase de croissance et Peter est le leader idéal pour nous accompagner », affirme Simon De Baene, PDG et cofondateur de Workleap. « Il a dirigé des organisations à travers des phases de croissance, des acquisitions, ainsi que des périodes plus difficiles, et comprend ce que ça prend pour traverser chacune des étapes. Après 20 ans à bâtir cette entreprise, on prépare maintenant les fondations pour nous propulser dans la prochaine décennie. On est heureux de pouvoir le faire avec Peter, dans la continuité de l'arrivée de notre chef des finances, François Deschamps, l'an dernier. »

Plus récemment, Peter Dougherty occupait le poste de président chez Spreedly, où il a dirigé avec succès une refonte de la stratégie de mise en marché et renforcé les fondations exécutives et opérationnelles de l'entreprise afin de soutenir sa prochaine étape de croissance. Il supervisait une organisation fintech complexe opérant à l'international en instaurant une plus grande rigueur dans l'exécution de la stratégie de revenus tout en préservant la forte culture axée sur le produit de l'entreprise.

Précédemment, Dougherty a passé plus de dix ans chez Lightspeed Commerce, se joignant à l'entreprise à ses débuts et devenant un leader clé de son évolution, d'une jeune pousse montréalaise à une entreprise SaaS mondiale cotée en bourse. Durant son mandat, il a occupé plusieurs postes de direction avec une responsabilité complète des résultats financiers pour environ 350 millions $ de revenus annuels et dirigé plus de 1 000 employés à l'échelle mondiale, jouant un rôle central dans la croissance de l'entreprise, tant organique que par acquisitions stratégiques.

« C'est une occasion unique de se joindre à Workleap à ce moment-ci », souligne Peter Dougherty. « L'entreprise a déjà bâti des produits solides et gagné la confiance de ses clients. Mon objectif est d'aligner nos équipes de revenus et de raffiner notre approche de mise en marché afin de croître de manière intentionnelle et durable, tout en préservant ce qui rend Workleap unique. »

À propos de Workleap :

Workleap est une entreprise tech basée à Montréal avec comme mission de rendre le travail plus simple. Depuis 2006, on bâtit des produits innovants qui aident les équipes RH et TI à relever leurs plus grands défis.

Workleap offre deux lignes de produits distinctes :

La plateforme Workleap, une solution RH propulsée par l'IA qui élève la performance des équipes et stimule l'engagement des employés.

ShareGate, le leader incontesté en migration et gouvernance Microsoft 365, reconnu par les professionnels TI du monde entier pour sa grande simplicité.

Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 entreprises partout dans le monde qui comptent sur les produits Workleap pour croître, évoluer et opérer. On est des bâtisseurs dans l'âme et ce qui nous passionne est clair : créer les produits les plus simples qui amènent de la valeur exceptionnelle à nos clients, un point c'est tout.

