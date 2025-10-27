Intégrée à la plateforme Workleap, elle regroupe révisions salariales, données du marché, analyses et rémunération globale, permettant aux organisations de prendre des décisions plus rapides, plus équitables et en toute confiance

MONTRÉAL, 27 octobre 2025 /CNW/ - Workleap, une entreprise québécoise de premier plan spécialisée dans les logiciels qui conçoit une plateforme de gestion des talents propulsée par l'IA, lance aujourd'hui Workleap Rémunération. En juin dernier, Workleap a acquis Barley, une solution de gestion de la rémunération désormais entièrement intégrée à sa plateforme. Ce nouvel ajout complète l'écosystème technologique RH en permettant aux organisations de simplifier leurs processus de rémunération, centraliser leurs échelles salariales et s'appuyer sur des données comparatives fiables du marché.

Les mécanismes traditionnels de rémunération reposent généralement sur des feuilles de calcul dispersées, des renseignements fragmentés et des décisions difficiles à harmoniser. Workleap Rémunération regroupe révisions salariales, données comparatives mondiales, analyses et rémunération globale dans une seule expérience intuitive. Intégrée à la plateforme Workleap, cette solution aligne les décisions salariales aux stratégies de gestion des talents avec rapidité et cohérence.

« La rémunération, c'est souvent le plus gros poste de dépenses d'une entreprise, mais elle est encore trop souvent gérée avec des outils déconnectés et complexes », souligne Guillaume Roy, cofondateur et chef de produit chez Workleap. « Quand une organisation grandit, les décisions salariales deviennent vite un casse-tête. Les RH ont besoin d'aider les gestionnaires à naviguer à travers tout ça avec des outils clairs et cohérents. En intégrant la solution de Barley à la plateforme Workleap, on simplifie la gestion de la rémunération : fini les feuilles Excel et les systèmes éparpillés. Avec Workleap Rémunération, les organisations peuvent enfin prendre des décisions plus rapides, plus justes et plus transparentes. »

Workleap Rémunération simplifie la rémunération en automatisant les tâches complexes, qui permettent aux RH de réaliser des cycles clairs, transparents et cohérents. Les principales fonctionnalités incluent :

Échelles salariales : créer, personnaliser et gérer des échelles salariales pour différents postes, niveaux et sites. S'adaptant aux salaires annuels et horaires, aux environnements multidevises et permettant de visualiser où se situent les employés dans leurs échelles respectives.

: créer, personnaliser et gérer des échelles salariales pour différents postes, niveaux et sites. S'adaptant aux salaires annuels et horaires, aux environnements multidevises et permettant de visualiser où se situent les employés dans leurs échelles respectives. Analyses de rémunération : visualiser la rémunération par équipe et par site, assurer le respect des échelles salariales, identifier les écarts d'équité, détecter la compression salariale ou les employés performants sous-payés.

: visualiser la rémunération par équipe et par site, assurer le respect des échelles salariales, identifier les écarts d'équité, détecter la compression salariale ou les employés performants sous-payés. Équité salariale : analyser l'équité salariale par genre, département ou site, intégrer les données dans les cycles d'évaluation et prévenir les biais.

: analyser l'équité salariale par genre, département ou site, intégrer les données dans les cycles d'évaluation et prévenir les biais. Révisions de rémunération : planifier, gérer et exécuter les révisions salariales grâce à l'automatisation, à des lignes directrices de mérite, à des paramètres budgétaires et à la prise en charge multilingue, réduisant les cycles de rémunération de 2 à 4 semaines.

: planifier, gérer et exécuter les révisions salariales grâce à l'automatisation, à des lignes directrices de mérite, à des paramètres budgétaires et à la prise en charge multilingue, réduisant les cycles de rémunération de 2 à 4 semaines. Portail de rémunération globale : Offrir aux employés une vision claire de leur salaire, de l'échelle d'équité et de leurs avantages sociaux, miser sur la transparence et contribuer à la rétention.

: Offrir aux employés une vision claire de leur salaire, de l'échelle d'équité et de leurs avantages sociaux, miser sur la transparence et contribuer à la rétention. Données comparatives : accéder aux données PME de Mercer (États-Unis et Canada) ou aux données technologiques mondiales de Comptryx et comparer la rémunération par titre, niveau, secteur et site au sein de vos échelles salariales.

: accéder aux données PME de Mercer (États-Unis et Canada) ou aux données technologiques mondiales de Comptryx et comparer la rémunération par titre, niveau, secteur et site au sein de vos échelles salariales. Intégrations et plateforme : synchroniser automatiquement avec les principaux SIRH grâce à des contrôles d'accès configurables.

Workleap Rémunération aide les équipes en ressources humaines et en rémunération à gagner du temps, à mieux contrôler les dépenses et à outiller les gestionnaires grâce à une solution conçue sur mesure. Grâce à des processus de travail intégrés et à des analyses proactives, les organisations peuvent gérer tous les aspects de la rémunération, de l'analyse comparative et des échelles salariales jusqu'aux données et aux cycles de révision, de façon fluide, stratégique et sécurisée. Bientôt, une intégration encore plus poussée à Workleap IA et aux autres solutions de Workleap offrira une approche plus unifiée et complète de la gestion des talents.

Pour en savoir plus sur Workleap Rémunération, visitez workleap.com/fr/remuneration.

À propos de Workleap :

Workleap est une entreprise tech basée à Montréal avec comme mission de rendre le travail plus simple. Depuis 2006, on bâtit des produits innovants qui aident les équipes RH et TI à relever leurs plus grands défis.

Workleap offre deux lignes de produits distinctes :

La plateforme Workleap, une solution RH propulsée par l'IA qui élève la performance des équipes et stimule l'engagement des employés.

ShareGate, le leader incontesté en migration et gouvernance Microsoft 365, reconnu par les professionnels TI du monde entier pour sa grande simplicité.

Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 entreprises partout dans le monde qui comptent sur les produits Workleap pour croître, évoluer et opérer. On est des bâtisseurs dans l'âme et ce qui nous passionne est clair : créer les produits les plus simples qui amènent de la valeur exceptionnelle à nos clients, un point c'est tout.

Contact m é dias :

Sarah Cheriet

Workleap

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2210332/Workleap__Logo.jpg

SOURCE Workleap