Conçue autour du concept de « performance flywheel », Workleap Performance offre une approche dynamique de la gestion de la performance

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Workleap, une entreprise québécoise de premier plan spécialisée dans les logiciels qui conçoit une plateforme de gestion des talents propulsée par l'IA, annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Workleap Performance. Grâce à son concept exclusif de « performance flywheel », celles-ci permettent d'offrir un flux de travail encore plus connecté. Cette mise à jour offre aux équipes RH et aux gestionnaires une façon simple et collaborative de mener des évaluations percutantes, afin que chacun sache où il en est et comment progresser, l'IA soutenant activement chaque étape du cycle.

Workleap Performance rend l'IA concrètement utile pour les leaders en les aidant à définir des objectifs plus clairs, à mener des évaluations plus pertinentes et à avoir des conversations de rétroaction plus constructives au sein d'un système unique et connecté. Le résultat : un cycle de gestion de la performance en continu qui permet aux talents de continuer de progresser et aux organisations de rester alignées. Agissant ainsi comme un véritable partenaire de performance plutôt que comme un simple outil de productivité supplémentaire.

« La gestion de la performance est restée figée dans le passé : lente, rigide et déconnectée de la réalité du travail d'aujourd'hui », explique Guillaume Roy, co-fondateur et chef de produit chez Workleap. « Workleap Performance met l'IA au service des équipes de manière tangible, en créant un écosystème unifié où le contexte, les données et le coaching travaillent ensemble pour aider les gestionnaires et les employés à prendre de meilleures décisions, plus rapidement, tout en conservant les conversations sur les performances humaines et en continu. »

Gestion des objectifs

Workleap Performance introduit une nouvelle approche de la gestion des objectifs, permettant aux employés, aux gestionnaires et aux équipes de fixer des cibles alignées sur les priorités organisationnelles. Celles-ci peuvent être alors suivies à l'aide de résultats clés mesurables, mises à jour grâce à des notifications de statut automatisées et optimisées grâce à des suggestions générées par l'IA. Le tout, adapté au rôle, au niveau et à la performance passée. Des tableaux de bord rassemblent toutes ces données, offrant aux gestionnaires une vue d'ensemble du rendement individuel et collectif, ainsi qu'une visibilité en temps réel de la contribution de chacun aux résultats globaux de l'entreprise.

Cycles d'évaluation propulsés par l'IA

Repensés grâce à l'IA, les cycles d'évaluation intègrent désormais davantage de contexte en reliant la stratégie RH aux données quotidiennes relatives au travail. Il en résulte une expérience intelligente et adaptée à la culture de l'entreprise. Les gestionnaires passent ainsi moins de temps à gérer les processus et plus de temps à développer leurs talents.

Construire : l'IA transforme en quelques minutes les valeurs, les objectifs et les styles de rétroaction de l'entreprise en cadres de performance personnalisés en automatisant la configuration tout en gardant l'humain au cœur du processus.

l'IA transforme en quelques minutes les valeurs, les objectifs et les styles de rétroaction de l'entreprise en cadres de performance personnalisés en automatisant la configuration tout en gardant l'humain au cœur du processus. Exécuter : les évaluations combinent les autoévaluations, la rétroaction des gestionnaires et les valeurs organisationnelles, en intégrant les données de travail réelles issues d'outils tels que Slack, Confluence, Jira et SharePoint pour créer des évaluations riches en contexte et alignées à la culture d'entreprise.

les évaluations combinent les autoévaluations, la rétroaction des gestionnaires et les valeurs organisationnelles, en intégrant les données de travail réelles issues d'outils tels que Slack, Confluence, Jira et SharePoint pour créer des évaluations riches en contexte et alignées à la culture d'entreprise. Enrichir : l'IA met en évidence les réalisations, les opportunités de croissance et les tendances en matière de performance. Elle suggère même des ébauches de réponses que les gestionnaires peuvent adapter, et ainsi réduire leurs efforts et préserver leur authenticité.

Cette mise à jour élargit également l'impact de Workleap IA au-delà des gestionnaires, en offrant à chaque utilisateur accès à un accompagnement guidé et de haute qualité pour la rédaction de ses évaluations. Elle favorise l'adoption de l'IA à travers tous les rôles, renforce l'engagement envers les outils de performance de Workleap et consolide sa position en tant qu'expérience d'évaluation la plus accessible et la plus intelligente qui soit. Les employés peuvent ainsi mieux réfléchir à leurs réalisations grâce au partage d'une rétroaction équilibrée de leurs pairs, fondée sur des faits, et perçue comme juste et cohérente.

Suivi des progrès et calibrage

Workleap Performance offre des outils de suivi et de calibrage en temps réel afin de favoriser l'équité et la clarté tout au long du cycle de gestion de la performance. Les gestionnaires et les équipes RH peuvent suivre le rendement des équipes, consulter les évaluations et comparer les résultats entre différents groupes. L'historique complet des évaluations offre la transparence nécessaire pour soutenir des décisions cohérentes et éclairées.

En combinant la définition continue d'objectifs, les évaluations intelligentes et les analyses en temps réel, Workleap Performance maintient la performance en mouvement. Le résultat est un système moderne qui permet aux gestionnaires d'économiser des heures en préparation, offre aux dirigeants une vision claire et favorise l'alignement des équipes sans effort superflu.

Pour en savoir plus sur Workleap Performance, visitez www.workleap.com/fr.

À propos de Workleap

Workleap est une entreprise tech basée à Montréal avec comme mission de rendre le travail plus simple.

Depuis 2006, on bâtit des produits innovants qui aident les équipes RH et TI à relever leurs plus grands défis.

Workleap offre deux lignes de produits distinctes :

La plateforme Workleap, une solution RH propulsée par l'IA qui élève la performance des équipes et stimule l'engagement des employés.

ShareGate, le leader incontesté en migration et gouvernance Microsoft 365, reconnu par les professionnels TI du monde entier pour sa grande simplicité.

Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 entreprises partout dans le monde qui comptent sur les produits Workleap pour croître, évoluer et opérer.

On est des bâtisseurs dans l'âme et ce qui nous passionne est clair : créer les produits les plus simples qui amènent de la valeur exceptionnelle à nos clients, un point c'est tout.

Contact médias :

Sarah Cheriet

Workleap

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2210332/Workleap__Logo.jpg

SOURCE Workleap