ShareGate Protect combine analyses approfondies, rapports personnalisés et permet d'agir directement dans une seule solution

MONTRÉAL, 18 novembre 2025 /CNW/ - ShareGate, la plateforme utilisée par plus de 100 000 professionnels TI dans le monde pour simplifier la migration et la gouvernance de Microsoft 365, lance la nouvelle génération de ShareGate Protect. Cette solution tout-en-un remplace les rapports dispersés et la gestion complexe des accès en offrant une vision claire et fiable aux organisations. ShareGate Protect expose les risques cachés et permet d'agir directement pour les corriger avant qu'ils ne se propagent. Grâce à cette solution, les équipes TI repèrent les problèmes rapidement et les règlent sur-le-champ.

Avec l'accélération de l'adoption de Copilot et de l'IA, les professionnels TI font face à une pression croissante pour faciliter leur gouvernance et renforcer la sécurité. Un récent sondage de ShareGate révèle que 82 % des organisations ont déployé Copilot en projet pilote ou à plus grande échelle. Pourtant, la qualité des données et le contrôle des accès restent les principales préoccupations des administrateurs TI pour déployer l'IA de façon sécuritaire. De plus, 36 % affirment manquer d'expertise en gouvernance pour l'IA. ShareGate Protect répond à ces défis avec une vue unifiée qui fait ressortir les risques et permet d'agir instantanément. Résultat : des environnements Microsoft 365 sécuritaires, conformes et prêts pour l'IA.

« La gouvernance est devenue trop compliquée avec des outils fragmentés, des politiques qui changent constamment et des exigences critiques en matière d'IA et de sécurité », explique Benjamin Niaulin, vice-président produit chez ShareGate. « Les équipes TI ne devraient pas avoir à choisir entre rapidité et sécurité. ShareGate Protect fait le tri dans tout ça et met en évidence ce qui compte vraiment, pour que les professionnels puissent agir vite, et garder leur écosystème prêt pour Microsoft 365 Copilot, de façon simple, intelligente et sécuritaire. »

Conçu pour rendre la gouvernance simple et concrète, ShareGate Protect aide les équipes TI à identifier les risques, faciliter les correctifs et maintenir des environnements Microsoft 365 sécuritaires, conformes et prêts pour l'IA. La solution combine visibilité, analyses et rapports personnalisés dans une plateforme claire qui rend les tâches de gouvernance rapides, ciblées et fiables. Parmi les fonctionnalités clés :

Vue unifiée du locataire: obtenez une visibilité instantanée sur Teams, SharePoint, Groups et OneDrive avec une vue unique et fiable de votre environnement Microsoft 365.

obtenez une visibilité instantanée sur Teams, SharePoint, Groups et OneDrive avec une vue unique et fiable de votre environnement Microsoft 365. Évaluation des risques de gouvernance : identifiez le partage excessif, les accès externes et les espaces de travail inactifs dans un tableau de bord clair, permettant aux équipes de se concentrer sur ce qui compte le plus. (Les futures mises à jour ajouteront des comparaisons et des tendances pour une visibilité encore plus approfondie.)

identifiez le partage excessif, les accès externes et les espaces de travail inactifs dans un tableau de bord clair, permettant aux équipes de se concentrer sur ce qui compte le plus. (Les futures mises à jour ajouteront des comparaisons et des tendances pour une visibilité encore plus approfondie.) Correction en contexte : agissez directement à partir des analyses, sans scripts, sans changer d'outils et sans étapes supplémentaires. Réglez les problèmes rapidement et maintenez la collaboration fluide.

agissez directement à partir des analyses, sans scripts, sans changer d'outils et sans étapes supplémentaires. Réglez les problèmes rapidement et maintenez la collaboration fluide. Recommandations intelligentes : obtenez des conseils contextuels qui vous aident à prioriser et à résoudre les problèmes plus vite.

obtenez des conseils contextuels qui vous aident à prioriser et à résoudre les problèmes plus vite. Moteur de rapports personnalisés et modèles prédéfinis : créez des rapports flexibles ou utilisez des modèles prêts à l'emploi pour démontrer le contrôle et les progrès avec des données cohérentes et fiables.

créez des rapports flexibles ou utilisez des modèles prêts à l'emploi pour démontrer le contrôle et les progrès avec des données cohérentes et fiables. Recommandations de risques alimentées par l'IA : les fonctionnalités à venir rendront la gouvernance proactive et continue, conférant aux équipes TI la capacité d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

ShareGate Protect transforme la gouvernance d'une tâche routinière en avantage stratégique. La solution donne aux équipes TI la clarté et le contrôle nécessaires pour maintenir Microsoft 365 sécuritaire, conforme et prête pour ce qui s'en vient. L'accès anticipé est disponible pour les membres actuels de ShareGate, et l'accès général sera disponible le 25 novembre. Pour plus d'informations sur ShareGate Protect ou pour vous inscrire sur la liste d'attente, visitez www.ShareGate.com/microsoft-governance.

À propos de ShareGate

ShareGate est le leader en migration et gouvernance Microsoft 365, avec plus de 100 000 professionnels TI qui comptent sur sa simplicité imbattable.

Il offre l'approche la plus simple, fiable et abordable pour migrer les données d'entreprise sur Microsoft 365. Que ce soit Google Workspace, les disques réseau, Exchange Online, SharePoint On-Premises, ou d'un tenant à l'autre, ShareGate s'en occupe et offre la paix d'esprit. D'une transition vers le cloud à l'intégration d'une nouvelle entreprise, il garde les choses vraiment simples.

ShareGate est aussi l'outil de prédilection pour garder le contrôle des données une fois que la migration est complétée. Ses fonctionnalités de gouvernance permettent d'évaluer rapidement les environnements M365, détecter les problèmes et apporter les correctifs nécessaires, pour que tout reste ordonné, sécurisé et optimisé. Il aide à mettre en place la fondation pour déployer avec confiance l'assistant d'IA de Microsoft.

ShareGate est développé par Workleap Technologies, une entreprise de logiciels basée à Montréal.

Contact média

Sarah Cheriet

ShareGate

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2701654/Workleap_ShareGate.jpg

SOURCE Workleap