ShareGate renforce son engagement envers ses partenaires avec des outils puissants, un soutien personnalisé et un écosystème évolutif

MONTRÉAL, 16 octobre 2025 /CNW/ -- ShareGate, l'outil clé en main reconnu mondialement pour évaluer, migrer et optimiser les environnements Microsoft 365, lance son nouveau programme partenaires ShareGate et son outil d'évaluation de migration, exclusivement destiné à ses partenaires.

Collaborant avec plus de 1 800 partenaires à travers le monde, ce lancement marque une étape importante dans la promesse de longue date de ShareGate de propulser la réussite de ses partenaires. De nouvelles fonctionnalités renforceront l'écosystème de distribution en pleine croissance de ShareGate, où les partenaires influencent déjà plus de 60 % de ses migrations, étendant ainsi sa présence au-delà de l'Amérique du Nord, vers les marchés du Royaume-Uni, de l'Europe et de l'Australie. Grâce à un soutien accru sur ces marchés, des outils conçus pour soutenir la croissance et une approche transparente de l'activation commerciale, ce programme permet aux partenaires d'élargir leurs offres, de simplifier leur prestation de services et de générer des revenus additionnels.

« Nous avons conçu ce programme main dans la main avec nos partenaires. Nous avons recueilli les commentaires de centaines d'entre eux pour comprendre ce qui compte réellement. Le résultat ? Un programme accessible à tous ! Que vous soyez un petit cabinet de conseil ou un fournisseur mondial, vous pourrez développer votre offre de services Microsoft 365 avec ShareGate et en tirer un véritable avantage. Ce lancement reflète notre engagement renouvelé envers l'écosystème de partenaires, qui a toujours été le fondement de notre succès -- en créant des outils et des programmes adaptés aux besoins concrets du terrain pour réussir ensemble. » -- Stacey Tozer, directrice des partenariats et alliances chez ShareGate

Le programme partenaires ShareGate repose sur une nouvelle structure à paliers visant à aider les partenaires à se démarquer et à croître plus rapidement. Le programme propose des marges transparentes, des outils prêts à l'emploi et des ressources d'activation commerciale qui éliminent les obstacles au succès.

Avec trois niveaux -- standard, premier et élite -- les partenaires peuvent accéder à divers avantages précieux : soutien 24/7, certification de produit, accès exclusif à certains outils, un soutien dédié aux ventes et au co-marketing. Chaque niveau offre son propre ensemble d'avantages uniques, les niveaux supérieurs débloquant des opportunités et des ressources élargies pour renforcer la collaboration et générer des résultats concrets.

Les outils d'évaluation partenaire sont des solutions de diagnostic et de cadrage exclusifs qui soutiennent les partenaires à chaque étape de leurs projets. Ils comprennent notamment :

Évaluation de migration : Permets le cadrage de migration Microsoft 365 et Google Workspace sans nécessiter d'identifiants d'administrateur.

Permets le cadrage de migration Microsoft 365 et Google Workspace sans nécessiter d'identifiants d'administrateur. Évaluation des risques de gouvernance : Révèle les problèmes de sécurité et de conformité pour ancrer les services à long terme et les projets complémentaires.

« Nous sommes très heureux de nous joindre au nouveau programme partenaires de ShareGate, une preuve claire de leur engagement envers leur réseau. Grâce à des formations ciblées, des certifications et des avantages adaptés, nous sommes mieux outillés pour accompagner nos clients et créer ensemble de belles histoires de réussite. C'est une étape importante vers une croissance partagée sur le marché de Microsoft 365. » -- Thomas Gaschler, directeur du département Microsoft chez DATAGROUP Ulm

Les améliorations offrent tout ce dont les partenaires Microsoft ont besoin pour réussir. Soutenu par une plateforme de confiance et une structure de programme sans friction, ShareGate rend plus facile que jamais la livraison de résultats exceptionnels -- construit avec les partenaires, pour les partenaires.

Pour en savoir plus sur la dernière nouvelle de ShareGate, participez à notre webinaire le 3 novembre ou visitez www.sharegate.com.

À propos de ShareGate

ShareGate est le leader en migration et gouvernance Microsoft 365, avec plus de 100 000 professionnels TI qui comptent sur sa simplicité imbattable.

Il offre l'approche la plus simple, fiable et abordable pour migrer les données d'entreprise sur Microsoft 365. Que ce soit Google Workspace, les disques réseaux, Exchange Online, SharePoint On-Premises, ou d'un tenant à l'autre, ShareGate s'en occupe et offre la paix d'esprit. D'une transition vers le cloud à l'intégration d'une nouvelle entreprise, il garde les choses vraiment simples.

ShareGate est aussi l'outil de prédilection pour garder le contrôle des données une fois que la migration est complétée. Ses fonctionnalités de gouvernance permettent d'évaluer rapidement les environnements M365, détecter les problèmes et apporter les correctifs nécessaires, pour que tout reste ordonné, sécurisé et optimisé. Il aide à mettre en place la fondation pour déployer avec confiance l'assistant d'IA de Microsoft.

ShareGate est développé par Workleap Technologies, une entreprise de logiciels basée à Montréal.

