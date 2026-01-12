L'entreprise a étendu la capacité de son réseau pour inclure l'ouest et l'est du Canada

TORONTO, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Williams PharmaLogistique a le plaisir d'annoncer que l'expansion de son réseau national, qui a permis d'augmenter la capacité de livraison à température contrôlée de l'entreprise d'un océan à l'autre, est terminée.

Il s'agit de l'expansion du réseau la plus importante de l'histoire de l'entreprise, qui est en activité depuis plus de 50 ans. Cette expansion renforce la chaîne d'approvisionnement du secteur des soins de santé au Canada en augmentant la présence de Williams PharmaLogistique à 18 établissements.

Williams PharmaLogistique Inc. a étendu la capacité de son réseau pour inclure l’ouest et l’est du Canada. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

L'expansion du réseau de Williams PharmaLogistique permet à l'entreprise d'offrir des services de livraison à la porte, à température contrôlée, par transport routier et aérien conformes aux lignes directrices GUI-0069 et de Santé Canada à l'échelle du pays par l'entremise de son réseau de 18 établissements à température contrôlée. Ses services comprennent la livraison en fin de parcours, notamment le service de courrier, de transport LTL (chargement partiel), de chargement complet, d'expédition transfrontalière, dédié et de chaîne de signatures.

Le réseau fonctionne principalement à 15-25 °C et présente des options de services à 2-8 °C et avec chauffage, et livre à tous les établissements de soins de santé et de sciences de la vie, ainsi qu'aux patients partout au Canada.

« L'équipe de Williams PharmaLogistique travaille avec diligence depuis 18 mois afin d'élargir nos capacités à l'échelle du pays, afin que nous puissions offrir les mêmes services fiables, uniformes et à température contrôlée aux clients de partout au pays, ainsi que pour les envois en provenance et à destination des États-Unis », a déclaré Stéphane Elkin, président de Williams PharmaLogistique.

L'expansion fait suite à l'acquisition de Williams PharmaLogistique par Purolator en décembre 2023. L'entreprise continue d'exercer ses activités de façon indépendante en tant que filiale en propriété exclusive.

« Purolator et Williams PharmaLogistique sont deux entreprises fièrement canadiennes qui ont des racines profondes au sein de leurs collectivités. Nous sommes heureux de soutenir Williams PharmaLogistique dans cette expansion considérable du réseau qui lui permettra d'offrir encore plus d'options au marché en croissance des soins de santé au Canada », a déclaré Jason Hern, directeur général de Soins de santé à Purolator.

À propos de Williams PharmaLogistique

Williams PharmaLogistique, dont le siège social est situé à Lachine, au Québec, est un fournisseur de pointe de solutions de transport pour le secteur des soins de santé qui possède de l'expertise en services de contrôle de la température. Grâce à son vaste réseau à l'échelle du Canada, l'entreprise offre un éventail de services de livraison à température contrôlée en fin de parcours, notamment : services de messagerie, transport LTL (chargement partiel), TL (chargement complet) - Dédié, CDS et température contrôlée/ chaîne du froid/camion chauffé. Elle livre principalement aux distributeurs, pharmacies, cliniques, hôpitaux, médecins et patients.

