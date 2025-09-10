150 000 $ en prix à gagner pour aider les petites entreprises canadiennes à renforcer leur incidence à l'échelle locale.

TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Purolator a lancé le Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » de 2025 en offrant le plus grand financement jamais offert pour soutenir les petites entreprises canadiennes. Cette subvention aide les petites entreprises à prendre de l'expansion en améliorant leurs opérations, en accédant à de nouveaux marchés et en augmentant la visibilité de leur marque, ce qui favorise leur incidence dans les collectivités partout au Canada.

Cinq PME d'ici recevront chacune 25 000 $ en argent et 500 $ d'expédition avec Purolator! En nouveauté cette année, deux de ces subventions seront réservées à des clientes et clients de Purolator. En outre, 33 finalistes et 12 personnes recevront chacun une carte-cadeau Visa d'une valeur de 500 $.

« Les petites entreprises canadiennes font preuve d'une force remarquable alors qu'elles relèvent des défis économiques et politiques croissants. « Depuis toujours, Purolator s'engage à aider les entreprises à aller de l'avant, et notre Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » est l'une des façons dont nous pouvons offrir encore plus, a déclaré Stacey Cummings, directrice, Marketing à Purolator. « Cette année, nous avons bonifié notre soutien afin d'amplifier l'incidence des entrepreneurs dont le travail permet de bâtir des collectivités dynamiques et de renforcer l'économie canadienne. »

Comment participer au Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » de Purolator :

Les partenaires communautaires et les résidents du Canada ayant atteint l'âge de la majorité peuvent soumettre la candidature d'une petite entreprise d'ici de leur choix. Les petites entreprises peuvent également présenter leur propre candidature.

Vous pouvez soumettre vos candidatures en ligne ici, du 10 septembre au 5 novembre 2025.

Les candidatures doivent comprendre une description de l'entreprise et une brève explication de la façon dont elle contribue à renforcer le Canada .

« L'engagement de Purolator à investir dans les petites entreprises au moyen du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » soutient des entreprises comme la nôtre en nous permettant de croître en suivant un objectif et à continuer de créer des changements positifs dans nos collectivités, a affirmé Melissa Minks, de First Indigenous Biomass Future Inc. et bénéficiaire d'une subvention dans le cadre de l'édition de 2023 du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord ». « Si vous connaissez une petite entreprise qui a une incidence importante pour la population canadienne, soumettez sa candidature. C'est l'occasion de faire connaître sa contribution quotidienne. »

Toutes les précisions sur l'inscription et les critères d'admissibilité, ainsi que les réponses aux questions les plus courantes et le règlement du concours se trouvent sur le site purolator.com/subvention-petites-entreprises .

Faits à noter :

Depuis la fondation du Concours de subvention aux petites entreprises « Plein Nord » en 2021, Purolator a remis 330 000 $ en argent comptant et en prix à des petites entreprises et à des membres leurs collectivités.

En date de décembre 2023, il y avait 1,07 million de petites entreprises au Canada employant 5,8 millions de personnes ou 46,5 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur privé. (Source : Gouvernement du Canada . Principales statistiques relatives aux petites entreprises , 2024)

employant 5,8 millions de personnes ou 46,5 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur privé. Au deuxième trimestre de 2025, l'optimisme des entreprises canadiennes est tombé à 70 %, son niveau le plus bas depuis le début de 2024, alors qu'elles font face à la hausse des coûts et à l'incertitude croissante. (Source : Enquête canadienne sur la situation des entreprises, deuxième trimestre de 2025 )

) Au troisième trimestre de 2025, près du cinquième (16 %) des entreprises canadiennes ont signalé une augmentation de leurs ventes de produits fabriqués au Canada , en raison des efforts de marketing renouvelés et de l'intérêt de la population pour les marchandises locales. (Source : Enquête canadienne sur la situation des entreprises, troisième trimestre de 2025.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités partout au pays et ailleurs dans le monde à l'aide de ses plus de 200 établissements au Canada et de ses plus de 30 succursales aux États-Unis. Elle est vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

