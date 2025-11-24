Purolator s'attend à traiter 1,3 million de colis par jour jusqu'au 24 décembre 2025

TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - De Prince Rupert, en Colombie-Britannique, à Whitehorse, au Yukon, et à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, les courriers de Purolator ont commencé à sillonner le pays alors que la période des fêtes passe à la vitesse supérieure.

Purolator livre la joie en cette période des fêtes, avec plus de 52 millions de colis qui devraient être expédiés partout au Canada entre le 1er novembre et le 24 décembre 2025. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

Purolator, un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada, a publié, aujourd'hui, ses prévisions annuelles pour la période de pointe et a confirmé qu'elle s'attend à traiter plus de 52 millions de colis entre le 1er novembre et le 24 décembre 2025, soit une moyenne de 1,3 million de colis chaque jour.

« En cette période des fêtes, Purolator est fière d'offrir plus que des colis aux Canadiens, a déclaré Jacqueline Jennings, directrice, Vente au détail, Purolator. Avec plus de 3 000 points d'accès sécurisés pour un dépôt et une cueillette de colis simples, ainsi que des tarifs spéciaux pour les fêtes afin de rendre l'expédition plus abordable, nous aidons les Canadiens à partager leurs moments festifs avec leur famille et leurs amis et à soutenir les entreprises locales. Comme notre réseau est prêt pour la période des fêtes, les entreprises peuvent ainsi expédier leurs envois en toute confiance et les clients recevront leurs livraisons partout au Canada et ailleurs. »

Pendant la période de pointe de 2024, les équipes de Purolator, dans les fourgonnettes de livraison, les véhicules électriques (VÉ) et même les vélos électriques, ont parcouru environ 18,3 millions de kilomètres. C'est l'équivalent de 3 325 voyages à sens unique au Canada ou de 457 voyages dans le monde. Purolator prévoit couvrir une distance comparable cette année entre le 1 novembre et le 24 décembre.

Prévisions d'expédition de Purolator pour la période des fêtes de 2025

Prévisions nationales totales (du 1er novembre au 24 décembre 2025) Plus de 52 millions de colis Prévisions nationales quotidiennes (du 1er novembre au 24 décembre 2025) Plus de 1,3 million de colis traités chaque jour Prévision du poids du courrier (du 1er novembre au 24 décembre 2025) 626 millions de livres traitées Équivaut à plus de 41,7 millions de dindes de 15 lb Kilométrage national réel 2024 (du 1er novembre au 24 décembre 2024) 18,3 millions de kilomètres Équivaut à : • 48 allers simples vers la Lune • 3 905 allers simples du pôle Nord à Ottawa • 3 325 allers simples d'un océan à l'autre du Canada • 457 voyages autour du monde

Purolator est prête à vous apporter de la joie durant les fêtes

Pour rendre l'expédition plus facile et plus abordable durant les fêtes, Purolator a étendu son réseau à plus de 3 000 points d'accès au Canada afin que les dépôts, les cueillettes et les retours des clients soient pratiques. Purolator offre des tarifs saisonniers spéciaux allant jusqu'à 40 % de rabais sur les envois nationaux et internationaux expédiés dans ses centres d'expédition*. En outre, l'offre populaire de boîte à tarif forfaitaire représente une façon simple et économique d'expédier des cadeaux partout au pays. Les boîtes sont disponibles dans les centres d'expédition de Purolator et dans certains établissements partenaires, notamment aux emplacements de cueillette de Bureau en Gros et de Penguin Pickup. Les prix commencent à 15 $ pour une petite boîte expédiée dans la même province (les prix varient selon la taille et la destination du colis).

En 2025, l'entreprise d'expédition a fait ce qui suit :

Ajouter 250 véhicules entièrement électriques à son parc de véhicules, pour un total de plus de 500 véhicules électriques, afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Améliorer l'application Web Mes choix Purolator pour permettre à davantage de clients de faire le suivi de leurs colis et de personnaliser la livraison de leurs achats en ligne. Les clients peuvent s'inscrire sur le site purolator.com/subscribe-to-pyw.

Accroître et améliorer les points d'accès pour l'expédition : Nouveau partenariat exclusif avec PARCELPOINT, qui ajoute 65 nouveaux lieux pour le dépôt de colis, le service À retenir pour cueillette et les retours chez les entreprises partenaires locales de PARCELPOINT. Offrir la cueillette de colis Amazon à 2 300 points d'accès de Purolator au Canada pour obtenir un moyen sécuritaire de récupérer les commandes d'Amazon. Étendre ses services de retour sans étiquette. Les clients peuvent faire imprimer leur étiquette d'expédition de retour au moyen d'un code QR dans plus de 2 200 centres d'expédition.



Apprenez-en davantage sur les services et les solutions de Purolator pour les fêtes sur le site purolator.com/livrerlajoie.

* Des conditions s'appliquent. Plus de détails sur le site purolator.com/livrerlajoie.

Pour l'énoncé de Purolator sur les énoncés prospectifs, veuillez consulter le site purolator.com/durabilité.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

Personne-ressource pour les médias : Tom Kennedy, Gestionnaire, Communications d'entreprise, Purolator, 416-717-0378, [email protected]