TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Purolator ne livre pas seulement des colis durant la période des fêtes : elle fait don de huit camions de livraison remis à neuf à des banques alimentaires partout au Canada. Ces dons significatifs renforcent l'engagement de l'entreprise à lutter contre l'insécurité alimentaire et à aider ses partenaires locaux à rejoindre les personnes et les familles plus vulnérables.

La Banque alimentaire de Moose Jaw et du district fait partie des huit banques alimentaires qui reçoivent un camion de livraison remis à neuf par Purolator dans le cadre de sa campagne nationale de Blitz contre la faim de Purolator, laquelle vise à aider les banques alimentaires à rejoindre les personnes qui en ont le plus besoin dans leurs communautés. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

Cette initiative s'appuie sur le don d'un camion à Feed Scarborough par Purolator en 2024, qui a été transformé en camion alimentaire afin d'aider l'entreprise à livrer des produits chauds directement dans les quartiers où les besoins sont les plus criants.

« Conformément à notre engagement à lutter contre l'insécurité alimentaire et à notre accent sur l'amélioration continue, nous avons été en mesure de dénicher ces camions et de les partager avec les banques alimentaires afin d'avoir une incidence significative, a expliqué Cindy Bailey, vice-présidente et directrice, Développement durable de Purolator. Les fêtes sont l'occasion de faire preuve de générosité, et nous sommes fiers d'offrir des ressources qui permettent aux banques alimentaires d'offrir un soutien essentiel aux Canadiens qui en ont le plus besoin. »

En plus de faire don de huit camions dans le cadre du programme Blitz contre la faimMD de Purolator, les employés, les clients et les partenaires de Purolator devraient livrer plus de 2,6 millions de livres d'aliments aux banques alimentaires canadiennes cette année, une quantité record dans l'histoire du programme.

« Le transport demeure l'un des défis les plus importants pour les banques alimentaires, en particulier dans les collectivités éloignées et mal desservies, a précisé Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Le soutien de Purolator arrive à un moment critique, car les banques alimentaires font face à une demande sans précédent durant la période des fêtes. Ce partenariat permet de veiller à ce que les collectivités dans le besoin reçoivent la nourriture et le soutien qu'elles méritent. »

Purolator prévoit élargir son programme de dons de camions en 2026 afin de répondre au besoin important et croissant de soutien en matière de transport chez les banques alimentaires du pays.

Banques alimentaires recevant un camion :

Centre Agapè à Ottawa, en Ontario

Banque alimentaire Boston Bar North Bend de Hope, en Colombie-Britannique

Feed NB à Moncton, au Nouveau-Brunswick

Harvest Manitoba à Winnipeg, au Manitoba

Banque alimentaire Moose Jaw et du district à Moose Jaw, en Saskatchewan

North York Harvest à Toronto, en Ontario

Centre Ricochet de Montréal, au Québec

Banque alimentaire Wood Buffalo de Fort McMurray, en Alberta

Pour en apprendre davantage sur le programme Blitz contre la faim de Purolator, visitez le site blitzcontrelafaimdepurolator.ca.

