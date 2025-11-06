CALGARY, AB, le 6 nov. 2025 /CNW/ - WestJet, un défenseur de longue date du transport aérien à faible coût, se dit encouragé par les réflexions du gouvernement visant à libérer le potentiel économique en rendant plus abordable l'écosystème aérien du Canada.

« Nous félicitons le gouvernement d'accorder la priorité au secteur de l'aviation alors que nous cherchons à travailler ensemble pour bâtir un Canada plus concurrentiel, inclusif et résilient », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet. « En investissant stratégiquement dans l'infrastructure aéroportuaire et le perfectionnement de la main-d'œuvre, le budget de 2025 s'inscrit dans notre vision d'un secteur de l'aviation plus efficace, plus connecté et plus abordable. »

WestJet félicite le gouvernement du Canada pour la présentation de son budget de 2025, qui décrit les premières étapes essentielles d'un plan prospectif visant à améliorer l'abordabilité, à moderniser les infrastructures et à accroître la capacité concurrentielle du secteur de l'aviation au Canada.

La mise en œuvre réfléchie de mesures comme l'exploration de la prolongation des baux des aéroports, les possibilités d'investissement du secteur privé et les investissements stratégiques dans les infrastructures peut permettre de réduire les coûts pour les passagers, d'exploiter une connectivité améliorée pour les Canadiens et de soutenir la croissance économique partout au pays.

« Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires du gouvernement et de l'industrie pour nous assurer que ces engagements se traduisent par des avantages importants pour les voyageurs et les collectivités du Canada », a ajouté M. von Hoensbroech. « Nous sommes ravis de voir le gouvernement fédéral prendre des mesures qui reconnaissent le potentiel du secteur de l'aviation au Canada. Une collaboration continue sera essentielle pour améliorer l'abordabilité, réduire les coûts pour les voyageurs et générer des avantages importants pour les Canadiens. »

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

