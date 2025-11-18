La société aérienne continue d'investir dans la croissance d'Edmonton avec l'ajout d'un service hebdomadaire sans escale vers le continent européen

EDMONTON, AB, le 18 nov. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau service entre Edmonton et Reykjavik, en Islande (KEF), à son calendrier de l'été 2026. La liaison sans escale fonctionnera une fois par semaine, consolidant ainsi la première liaison sans escale de la compagnie aérienne entre Edmonton et la terre du feu et de la glace.

WestJet renforce davantage la connectivité mondiale d’Edmonton avec un nouveau service saisonnier sans escale vers l’Islande dès cet été (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Edmonton demeure une pierre angulaire essentielle du réseau de WestJet. L'ajout d'un nouveau service sans escale entre Edmonton et l'Islande réaffirme notre engagement à maintenir de solides liens mondiaux pour les Albertains, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. Notre calendrier de l'été 2026 met l'accent sur la création de connexions intelligentes et durables tout en veillant à ce que la ville demeure une plaque tournante de notre réseau dans l'Ouest canadien. »

WestJet crée un nouveau lien direct vers une destination européenne captivante dans son calendrier estival 2026

Avec l'ajout d'un nouvel accès sans escale à cette région pittoresque, WestJet continue de réaffirmer son engagement à créer des connexions fluides et pratiques pour les Albertains afin d'explorer des destinations mondiales en investissant dans des itinéraires qui donnent à Edmonton un accès élargi au monde.

Itinéraire Fréquence Date de début Edmonton - Reykjavik (Keflavík) 1 fois par semaine 26 juin 2026 Reykjavik (Keflavík) - Edmonton 1 fois par semaine 27 juin 2026

Le nouveau service entre Edmonton et Reykjavik (Keflavik) sera offert avec la flotte de 737 MAX de WestJet, qui connaît une croissance rapide, et comprendra des commodités et des services modernes et pratiques, dont le Wi-Fi gratuit de WestJet, présenté par TELUS.

Autres citations

« Cette connexion entre Edmonton et Reykjavik est le résultat d'un solide partenariat visant à relier notre communauté au reste du monde et à attirer le monde dans la région d'Edmonton. C'est un autre gain pour les voyageurs, pour le tourisme et pour l'économie de l'Alberta. Nous remercions WestJet de son engagement continu à offrir plus d'options et de possibilités aux clients qui prennent l'avion à partir de notre région. » - James Jackson, vice-président, Service aérien et développement des affaires, Aéroport international d'Edmonton (YEG)



« C'est vraiment passionnant de voir WestJet renforcer sa présence en Islande en lançant un service direct entre Keflavík et deux nouvelles destinations, Edmonton et Winnipeg. Cette décision reflète la forte confiance de la compagnie aérienne à l'égard du marché islandais et améliore davantage la connectivité entre l'Amérique du Nord et l'Islande. Nous sommes impatients d'accueillir les voyageurs de WestJet et nous croyons que ces nouvelles routes seront une option attrayante pour les Islandais qui traverseront l'Atlantique. » - Guðmundur Daði Rúnarsson, chef du développement commercial et aéroportuaire de Keflavík (KEF)

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois appareils desservant cinq destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte maintenant plus de 14 000 WestJetters pour prendre en charge près de 200 avions et relier des invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

