CALGARY, AB, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le groupe WestJet est heureux d'annoncer que Marek Andryszak se joindra à l'organisation à titre de président du Groupe de Vacances Sunwing à compter du 16 mars 2026. Andryszak remplacera Andrew Dawson, qui a annoncé sa retraite en 2025.

Marek Andryszak (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Marek a une vision internationale et voue un grand respect à la diversité culturelle. Il est reconnu pour avoir mis sur pied des équipes très performantes et lancé avec succès de nouvelles entreprises commerciales », déclare John Weatherill, chef des services commerciaux du groupe WestJet. « Nous sommes ravis d'accueillir Marek. Son leadership jouera un rôle déterminant pour définir l'orientation stratégique du Groupe de Vacances Sunwing et consolider notre position de leader sur le marché canadien des forfaits vacances. »

Andryszak possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des voyagistes, ayant occupé des postes de direction chez DSR Hotel Holding et TUI Group. Son expertise englobe des initiatives majeures telles que la modernisation des canaux de distribution des voyagistes, la stimulation de la croissance internationale, le développement de produits et le renforcement de la gestion des coûts et des capacités, autant de compétences essentielles au développement et à l'évolution des activités de WestJet.

« Je suis ravi de me joindre au groupe WestJet et de diriger Vacances Sunwing alors que l'entreprise est dans une période très excitante. Le marché canadien des voyages offre des opportunités incroyables et j'ai hâte de travailler avec nos équipes talentueuses afin d'offrir des expériences de vacances exceptionnelles à nos clients », déclare Andryszak. « Ma famille et moi avons hâte de nous établir à Toronto et de commencer ce nouveau chapitre de notre vie au Canada. »

À propos du Groupe de Vacances Sunwing

Le Groupe de Vacances Sunwing, la division de vacances du groupe WestJet, est composé des plus grandes marques canadiennes de vacances, notamment Vacances Sunwing, Vacances WestJet et Vacances WestJet Québec, du voyagiste américain en pleine croissance, Vacation Express, ainsi que des entreprises de la division des ventes du Groupe, VacancesSellOff.com et Mariages à destination LUXE. Ensemble, elles forment les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur chaque marque, la trajectoire de croissance de l'entreprise et les possibilités d'emploi, veuillez consulter www.sunwingvacationsgroup.com/fr.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/fr-ca/qui-nous-sommes

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur LinkedIn à linkedin.com/company/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel à l'équipe de relations avec les médias à [email protected]