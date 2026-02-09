De nouvelles routes et l'augmentation de la fréquence des vols renforcent la connectivité régionale et améliorent l'accès partout au Canada

CALGARY, AB, le 9 févr. 2026 /CNW/ - WestJet élargit son réseau national avec un nouveau service d'été sans escale entre Calgary (YYC) et Sault Ste. Marie, en Ontario (YAM), North Bay, en Ontario (YYB), et Campbell River, en Colombie-Britannique (YBL). WestJet ajoute également un service saisonnier sans escale entre Terrace, en Colombie-Britannique (YXT) et Edmonton (YEG), renforçant ainsi la connectivité intérieure dans l'Ouest canadien.

« L'ajout de ces routes à notre horaire estival pour 2026 renforce l'engagement de WestJet à améliorer la connectivité régionale et à soutenir le tourisme et la croissance économique au Canada », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux chez WestJet. « Les nouvelles routes offriront aux invités de partout au Canada plus de choix pour explorer leur pays, ainsi qu'un meilleur accès aux correspondances à la province d'origine de WestJet. »

L'amélioration de l'accès entre la plaque tournante mondiale de WestJet à Calgary et Sault Ste. Marie, Campbell River et North Bay permettra aux invités de voyager vers des destinations en Amérique, en Europe et en Asie, tout en offrant une connectivité simple aux touristes de l'Alberta pour découvrir des endroits moins fréquentés en Colombie-Britannique et en Ontario.

Route Fréquence Date de début Type d'avion Calgary-Sault Ste. Marie 2 vols par semaine 12 juin 737 Calgary-North Bay 2 vols par semaine 19 juin 737 Calgary-Campbell River Chaque jour 15 mai Q400 Edmonton-Terrace 2 vols par semaine 19 mai Q400

WestJet renforce sa promesse de connectivité intérieure d'un océan à l'autre

En plus des quatre nouvelles routes, WestJet ajoute des vols supplémentaires sur certaines de ses routes intérieures les plus populaires entre l'Est et l'Ouest du Canada. La ligne aérienne augmentera sa capacité en vols intérieurs à l'aéroport international Stanfield d'Halifax de près de 50 %, avec une augmentation importante de la fréquence des vols vers Edmonton, Vancouver, Winnipeg, Calgary, Toronto, Regina et Saskatoon. WestJet double également sa capacité en vols entre Deer Lake, à Terre-Neuve-et-Labrador, et Calgary.

En améliorant sa connectivité intérieure d'un océan à l'autre, WestJet aide à encourager les voyages au Canada. Les Canadiens de toutes les régions profiteront d'un meilleur accès au Canada atlantique, lequel permettra de soutenir le tourisme, le commerce et les liens communautaires et offrira des correspondances simples pour l'Europe. Ces routes favorisent également les voyages intérieurs à partir du Canada atlantique, ce qui permet aux Canadiens de la côte Est d'accéder à plus de régions de leur pays que jamais auparavant.

Autres citations

« La saison des voyages estivaux approche à grands pas, et le réseau élargi de vols directs de WestJet encouragera les Canadiens à explorer davantage leur pays. L'aéroport YYC est fier de s'associer à WestJet pour permettre aux voyageurs d'accéder à de superbes destinations à travers le Canada et partout dans le monde. »

Balazs Bogats, directeur commercial, Aéroport de Calgary

« Nous sommes ravis d'accueillir WestJet à Campbell River pour assurer un service saisonnier entre Calgary et Campbell River en 2026. Cette nouvelle route vers un pivot majeur marque une étape importante dans la croissance de l'aéroport de la ville de Campbell River (YBL) et le renforcement du service aérien à destination et en provenance de Campbell River. Elle offre aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs une connectivité améliorée à d'autres régions, ce qui soutient également l'économie, la croissance et la qualité de vie de la communauté. Campbell River continue de croître en tant que destination, et des investissements en transport comme celui-ci ouvrent la voie à de nouvelles options de voyage excitantes et témoignent de la confiance envers la communauté et les occasions qui s'offrent à elle. »

Kermit Dahl, maire de Campbell River

« L'aéroport de la ville de Campbell River (YBL) dessert Campbell River et la région environnante depuis plus de 60 ans. Ce service saisonnier de WestJet offre de nouvelles options locales aux voyageurs d'agréments, aux travailleurs du secteur des ressources et aux autres voyageurs d'affaires qui se rendent à des destinations en Amérique du Nord et ailleurs. Nous savons également que cette région est très attrayante pour les visiteurs nationaux et internationaux, et nous sommes ravis de leur offrir plus d'options qui les amènent directement à Campbell River et à North Island. Peu importe votre destination finale, merci d'inclure l'aéroport de Campbell River dans votre itinéraire. »

Dennis Brodie, directeur de l'aéroport de Campbell River

« Nous sommes ravis d'accueillir WestJet à North Bay et de voir l'arrivée d'un service direct vers Calgary dans notre communauté. Cette nouvelle route représente une grande victoire pour les résidents, les visiteurs et les entreprises locales, puisqu'elle offre un accès pratique à l'Ouest canadien et aux correspondances partout dans le monde. Un service aérien solide est essentiel au développement économique, à la croissance du tourisme et au succès continu de l'aéroport Jack Garland. Cette annonce renforce le rôle de North Bay en tant que plaque tournante régionale et ville propice aux affaires. »

Peter Chirico, maire de North Bay

« Aujourd'hui marque une étape importante pour notre aéroport et notre région entière, car nous accueillons fièrement WestJet et célébrons le lancement de son service aérien inaugural au départ de l'aéroport North Bay-Jack Garland (YYB). Ce nouveau partenariat renforce l'histoire et l'engagement de notre aéroport à rapprocher les gens, les lieux et les possibilités. Grâce à l'impressionnant réseau national et international de WestJet, notre communauté et notre région ont maintenant accès à un plus grand éventail de destinations et de possibilités de voyage, et ce, à partir de North Bay. Nous avons hâte d'accueillir à YYB les nouveaux voyageurs et les voyageurs réguliers qui monteront à bord d'un des nombreux vols hebdomadaires vers Calgary et ailleurs. C'est grâce à votre soutien que de telles initiatives sont couronnées de succès. »

Bryan Avery, directeur d'aéroport, Société de développement de l'aéroport North Bay-Jack Garland

« La Société de développement de l'aéroport de Sault Ste. Marie est ravie que WestJet ait décidé de retourner à Sault Ste. Marie. La communauté a depuis longtemps demandé des vols directs vers l'Ouest, et WestJet est maintenant là pour faire de cette demande une réalité. Nous avons hâte de voir cette nouvelle route vers Calgary et ailleurs. »

Terry Bos, président et chef de la direction, Société de développement de l'aéroport de Sault Ste. Marie

« Le service aérien fiable entre Edmonton et Terrace-Kitimat joue un rôle important dans le soutien des secteurs industriels et de l'énergie de l'Ouest canadien. L'augmentation des vols de WestJet sur cette route améliore la connectivité de la chaîne d'approvisionnement et renforce le rôle d'Edmonton en tant que plaque tournante du transport reliant l'Alberta aux principaux centres industriels du nord de la Colombie-Britannique. »

James Jackson, vice-président, Service aérien et développement commercial, Aéroport international d'Edmonton

« L'aéroport régional de Northwest Terrace-Kitimat (YXT) est heureux de l'annonce de WestJet d'une nouvelle route directe entre Terrace et Edmonton débutant en été 2026. Ce nouveau service améliore les options de voyage pour les résidents et les entreprises du nord de la Colombie-Britannique, et affirme davantage la position de YXT en tant que plaque tournante du transport dans la région. Cette meilleure connectivité offre plus de flexibilité aux voyageurs et favorise la croissance économique en donnant accès à la capitale de l'Alberta. Nous avons hâte de poursuivre notre solide partenariat avec WestJet alors que nous élargissons l'accès aux vols et répondons aux besoins changeants de nos communautés. »

Carman Hendry, directeur général d'aéroport, YXT

« Une connectivité intérieure améliorée signifie des voyages plus faciles pour les passagers et un soutien accru pour les services de WestJet vers l'Europe au départ de Halifax. Cet investissement est essentiel, car il offre plus de choix et de commodité aux voyageurs, tout en stimulant le tourisme, le commerce et la croissance économique de notre région. »

Marie Manning, vice-présidente, Développement de l'entreprise, et directrice commerciale, Administration de l'aéroport international d'Halifax

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

