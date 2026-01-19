Ce vol est le premier service sans escale entre l'Ouest canadien et l'Amérique du Sud.

La nouvelle route offre un accès exceptionnel à certains des sites les plus emblématiques du monde, y compris la forêt tropicale amazonienne, la Patagonie et les chutes d'Iguazu.

CALGARY, AB, le 19 janv. 2026 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son service pour l'aéroport international Guarulhos (GRU) de Sao Paulo au Brésil, marquant la 100e destination de la ligne aérienne à partir de l'aéroport de Calgary (YYC). À compter de cet automne, WestJet offrira le seul vol sans escale entre l'Ouest canadien et l'Amérique du Sud, avec 3 vols par semaine entre Calgary et Sao Paulo.

Bom dia, Brésil! WestJet lance un service de Calgary à Sao Paulo en tant que 100e destination sans escale (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Notre premier vol entre l'Ouest canadien et l'Amérique du Sud marque le début d'un chapitre excitant de l'histoire de WestJet à Calgary. Depuis notre tout premier vol en 1996 jusqu'à nos 100 destinations sans escale sur 4 continents, cette ville s'est tenue à nos côtés à chaque étape du parcours », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. « Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires de Calgary et les millions d'invités qui nous ont fait confiance au fil des ans. Ce soutien a rendu possible notre progression au cours des années de 1 à 100 destinations et nous sommes fiers de renforcer davantage la position de Calgary en tant que ville de taille moyenne la mieux connectée en Amérique du Nord! »

https://youtu.be/ONA4OZtn87s?si=qXNOUZ0XWYRUPdRG

« L'aéroport international de Calgary YYC est un fier partenaire de WestJet depuis 30 ans, et nous sommes ravis de célébrer la 100e destination sans escale au départ de Calgary », a déclaré Chris Dinsdale, président et chef de la direction de l'aéroport de Calgary. « Cette expansion vers l'Amérique du Sud amène plus de monde à découvrir notre ville et notre région spectaculaire, et offre aux passagers locaux une liaison plus directe avec des destinations du monde entier. »

Le nouveau service complète les offres de loisirs hivernaux de WestJet, offrant aux Canadiens de l'Ouest une nouvelle porte continentale d'entrée pour échapper à l'hiver et vivre des aventures sous le soleil. Du cœur culturel de Sao Paulo aux plages dorées de Rio di Janeiro en passant par les falaises côtières de Lima et les vignobles de Santiago, la nouvelle route de WestJet offre un monde de possibilités.

En tant que plus grande ville des Amériques, Sao Paulo ajoute également de précieuses occasions d'affaires, y compris une capacité de chargement de cargaison, soutenant les entreprises sur les deux continents avec un accès plus souple aux marchés en expansion. Non seulement Sao Paulo est-elle le cœur économique de l'Amérique du Sud, mais son paysage culinaire de calibre mondial, sa riche histoire et son industrie du divertissement florissante font de cette destination une destination incontournable pour les Canadiens.

Une nouvelle connexion continentale

Le nouveau service entre Calgary et Sao Paulo à bord des Boeing Dreamliner 787-9 de WestJet ouvre un tout nouveau continent à explorer pour les Canadiens de l'Ouest. Les invités peuvent réserver des vols entre Calgary et Sao Paulo sur westjet.com à compter d'aujourd'hui pour voyager cet automne.

Route (itinéraire) Fréquence Date de début Départ Arrivée Calgary -- Sao Paulo* 3 vols par

semaine 8 novembre 2026 22 h 45 15 h 35 Sao Paulo -- Calgary* 3 vols par

semaine 9 novembre 2026 19 h 40 5 h 15

* *Sous réserve de l'approbation du gouvernement.

Sao Paulo est une plaque tournante mondiale du groupe aérien LATAM Airlines, le partenaire sud-américain clé de WestJet. Dans les mois à venir, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations gouvernementales nécessaires, les invités de WestJet bénéficieront d'un accès pratique à plus de 30 destinations au départ de Sao Paulo et à travers le continent, y compris pour Lima auPérou, Santiago au Chili, Buenos Aires en Argentine, Rio de Janeiro au Brésil et Montevideo en Uruguay, entre autres. La nouvelle route créera des possibilités de collaboration plus approfondie et une connectivité élargie au-delà de GRU avec LATAM et complétera les partenariats existants de WestJet en Amérique latine comprenant un accord de partage de codes avec Aeromexico et un accord interligne avec Copa Airlines.

Déclarations supplémentaires

« Je suis ravi de voir WestJet étendre la connectivité internationale de l'Alberta avec sa

100e destination au départ de l'aéroport de Calgary. Le service sans escale pour Sao Paulo renforcera les liens entre l'Alberta et le Brésil, ce qui permettra aux visiteurs brésiliens de découvrir plus facilement tout ce que notre province a à offrir. Cette nouvelle route améliore non seulement les options de voyage pour les Albertains, mais contribue à faire croître notre économie et à présenter l'Alberta comme une destination de classe mondiale. »

Andrew Boitchenko, ministre du Tourisme et du Sport de l'Alberta

Au nom de la ville de Calgary, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à WestJet pour avoir franchi cette étape remarquable. Célébrer 100 destinations au départ de YYC n'est pas seulement un témoignage de la vision et de l'engagement de WestJet envers Calgary, mais aussi un moment de fierté pour toute notre communauté. Chaque nouvelle route lancée à partir de notre aéroport ouvre des portes pour les habitants de Calgary -- renforçant le tourisme, élargissant les échanges commerciaux, approfondissant les liens culturels et alimentant la croissance économique de notre ville. »

Jeromy Farkas, maire de Calgary

« Cette étape importante est une déclaration puissante sur la pertinence mondiale croissante de Calgary. Atteindre 100 destinations au départ de YYC reflète l'engagement de longue date de WestJet envers Calgary et son rôle de relier notre ville au reste du monde. L'accès sans escale à Sao Paulo ouvre un nouveau marché important permettant aux visiteurs du Brésil et de l'Amérique du Sud, dont plusieurs sont attirés par les expériences hivernales et de plein air du Canada, de découvrir Calgary et notre région. Cette connexion renforce notre économie, accroît les occasions d'affaires et commerciales et renforce la position de Calgary en tant que porte d'entrée connectée à l'échelle mondiale. »

Alisha Reynolds, présidente et chef de la direction de Tourisme Calgary

« En tant que première porte d'entrée entre l'Amérique du Sud et l'Alberta, et la 100e destination de WestJet, cette étape extraordinaire renforce le statut de YYC en tant que plaque tournante internationale en pleine croissance tout en soutenant des voyages de plus grande valeur, y compris les voyages d'affaires, les réunions et les événements, la visite d'amis et de membres de la famille et l'éducation. Au fil du temps, nous prévoyons que cela créera également de nouvelles voies pour accroître la demande de loisirs. Nous sommes reconnaissants du leadership de WestJet dans son expansion continue de l'accès international à l'Alberta, qui soutient directement la croissance de notre économie des visiteurs à travers la province. »

Jon Mamela, chef des affaires commerciales, Travel Alberta

« Le 100e itinéraire de WestJet marque une étape importante et offre une nouvelle porte d'entrée aux voyageurs en quête d'expériences authentiques qui définissent le Canada. Cet ajout ouvre de nouvelles perspectives pour l'Ouest canadien et soutient la croissance de notre saison hivernale. Nous félicitons WestJet pour ce jalon et nous réjouissons à l'idée d'accueillir encore plus de visiteurs du monde entier au Canada tout au long de l'année » Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada « Nous félicitons WestJet, la ligne aérienne officielle et exclusive du Stampede de Calgary, pour avoir atteint sa 100e destination. Il s'agit d'une réalisation importante qui renforce les liens de Calgary avec le reste du monde. Un tel élargissement de l'accès contribue à attirer des personnes, des idées et des opportunités dans notre ville, et nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs qui découvriront directement l'énergie, la culture et l'hospitalité de Calgary. »

Joel Cowley, chef de la direction du Stampede de Calgary

« La nouvelle liaison entre Calgary et Sao Paulo, exploitée par WestJet, est le résultat d'un environnement de plus en plus favorable à la croissance de l'aviation au Brésil. Nous continuons de travailler à étendre la connectivité internationale et à attirer de nouvelles lignes aériennes et de nouvelles opérations au pays. Cette initiative renforce le secteur de l'aviation, stimule le tourisme, la création d'emplois et les revenus et met en valeur le potentiel touristique du Brésil. »

Silvio Costa Filho, ministre brésilien des ports et des aéroports

« Nous sommes très heureux d'accueillir WestJet à l'aéroport international de Sao Paulo, une autre compagnie aérienne qui se joindra au plus grand aéroport du Brésil, en lançant ses opérations au pays. Offrant trois vols hebdomadaires pour Calgary -- une destination touristique importante dans le centre ouest du Canada et la porte d'entrée vers les Rocheuses -- l'arrivée de la ligne aérienne renforce encore plus notre connectivité internationale et renforce notre engagement à élargir notre réseau aérien et à offrir de nouvelles options de destinations. »

Claudio Ferreira, directeur des clients et des nouvelles affaires à l'aéroport GRU

« Les débuts de WestJet au Brésil représentent une autre étape concrète dans le renforcement de nos liens avec le monde. Cette expansion stratégique permet à plus de Canadiens d'accéder à un Brésil rempli d'expériences authentiques, d'une nature exubérante, d'une culture et d'une diversité sans pareil. Le Brésil a une ambiance qui ne peut être expliquée, elle doit être ressentie. Nous invitons tous les Canadiens à découvrir qu'il n'y a vraiment aucun endroit comme le Brésil. »

Marcelo Freixo, président du conseil brésilien du tourisme (Visit Brasil/Embratur)

« L'introduction de vols entre le GRU et le YYC aide à positionner Calgary en tant que connecteur mondial pour le commerce international. Nous espérons que ce service favorisera le commerce bidirectionnel plus direct entre le Canada et le Brésil, notamment pour les denrées périssables, les pièces industrielles et les produits pharmaceutiques de l'Amérique du Sud. Nous prévoyons également un flux d'articles issus du commerce électronique asiatique en Amérique du Sud via le service sans escale de WestJet entre Calgary et Narita, renforçant la plaque tournante mondiale de WestJet à YYC. »

Julius Mooney, directeur, fret de WestJet

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

