« WestJet accueille favorablement la mise en place de nouveaux programmes de dépistage et projets pilotes associés à la COVID-19 permettant à nos invités de voyager à l'étranger en toute confiance et en toute sécurité, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux de WestJet. Grâce aux nouvelles destinations et à l'ajout de notre service à bord de l'appareil Dreamliner à destination de Cancun ou Puerto Vallarta, nos invités peuvent effectuer une réservation en toute tranquillité d'esprit, en sachant que nos politiques souples en matière de changement et d'annulation demeureront en vigueur pour la nouvelle année. »

L'horaire de vols de janvier mis à jour propose de nouveaux vols au départ de Calgary vers Liberia (Costa Rica) et Ixtapa/Zihuantanejo, au Mexique, et comprend une reprise du service entre Kona, Hawaii et Vancouver, et bien sûr, entre Aruba et Toronto. Le service à bord de l'appareil Dreamliner entre Calgary et Cancun, au Mexique sera offert dès le 8 janvier 2021, alors que le service à destination de Puerto Vallarta sera offert à compter du 23 janvier 2021.

En janvier, la compagnie aérienne offrira des vols vers 57 destinations, dont 33 au Canada, 10 aux États-Unis, dont Hawaii, six au Mexique, six dans les Caraïbes, une en Europe et une en Amérique centrale.

Les tests de dépistage de la COVID-19 demeurent essentiels pour assurer des voyages sécuritaires et sûrs.

WestJet continue d'appuyer les initiatives de dépistage prévol et après le vol mises en place en Alberta, en Ontario et en Colombie-Britannique afin d'accroître la confiance des voyageurs. Vous trouverez tous les renseignements concernant les offres et les processus de tests de dépistage de WestJet à westjet.com/covidtesting.

Tous les Canadiens qui voyagent à l'étranger et qui ne sont pas admissibles au projet pilote de dépistage de la COVID-19 de l'Alberta sont assujettis à une quarantaine de 14 jours à leur retour au pays.

Depuis le début de la pandémie, WestJet a mis en œuvre plus de 20 mesures de santé et de sécurité supplémentaires pendant le voyage pour répondre aux besoins de ses invités et des WestJetters par l'entremise de son programme La sécurité avant tout.

WestJet prévoit offrir les vols transfrontaliers et internationaux suivants du 5 janvier 2021 au 4 février 2021 :

Vols transfrontaliers vers les É.-U. et Hawaii

Marché Fréquence (5 JAN - 4 FÉV) Vancouver - Maui 2 vols par semaine Vancouver - Honolulu 2 vols par semaine Vancouver - Kona 1 vol par semaine Vancouver - Palm Springs 1 vol par semaine Vancouver - Los Angeles 1 vol par semaine Vancouver - Phoenix 1 vol par semaine Calgary - Maui 2 vols par semaine Calgary - Honolulu 1 vol par semaine Calgary - Los Angeles 3 vols par semaine Calgary - Palm Springs 6 vols par semaine Calgary - Las Vegas 2 vols par semaine Calgary - Phoenix 8 vols par semaine Calgary - Orlando 1 vol par semaine Edmonton - Phoenix 1 vol par semaine Toronto - Orlando 1 vol par semaine Toronto - Fort Myers 3 vols par semaine Toronto - Fort Lauderdale 2 vols par semaine

INTERNATIONAL

Marché Fréquence (5 JAN - 4 FÉV) Vancouver - San Jose del Cabo 1 vol par semaine Vancouver - Puerto Vallarta 1 vol par semaine Vancouver - Cancún 1 vol par semaine Calgary - San Jose del Cabo 3 vols par semaine Calgary - Mazatlán 1 vol par semaine Calgary - Puerto Vallarta 6 vols par semaine Calgary - Huatulco 1 vol par semaine Calgary - Ixtapa/Zihuantanejo 1 vol par semaine Calgary - Cancún 3 vols par semaine Calgary - Liberia 1 vol par semaine Edmonton - Puerto Vallarta 1 vol par semaine Edmonton - Cancún 1 vol par semaine Toronto - Cancún 3 vols par semaine Toronto - Liberia 1 vol par semaine Toronto - Kingston 1 vol par semaine Toronto - Montego Bay 3 vols par semaine Toronto - Puerto Plata 2 vols par semaine Toronto - Punta Cana 2 vols par semaine Toronto - Aruba 1 vol par semaine Toronto - Barbade 1 vol par semaine Toronto - Londres (Gatwick) 2 vols par semaine

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

