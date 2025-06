Ce nouveau partenariat offre un accès au moyen d'une connexion unique au Danemark, à la

Norvège et à la Suède à partir de multiples points d'entrée du réseau de WestJet

CALGARY, AB, le 11 juin 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de partenariat intercompagnies avec Scandinavian Airlines System (SAS), qui améliore considérablement la connectivité fluide dans l'Atlantique et dans les pays nordiques. Grâce à ce partenariat, les clients de WestJet auront accès au moyen d'un seul billet à 29 destinations au Danemark, en Suède et en Norvège, y compris des villes clés comme Copenhague, Oslo, Stockholm, Göteborg, Luleå et Malmö.

John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet, en compagnie de Paul Verhagen, vice-président directeur et directeur commercial de SAS lors d’une cérémonie soulignant la signature du partenariat à l’occasion de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’IATA, à Dehli, en Inde. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Nous sommes heureux d'accueillir SAS en tant que nouveau partenaire intercompagnies, ce qui crée de nouvelles possibilités de voyage bidirectionnel entre le Canada et des destinations clés dans le nord de l'Europe », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. « Non seulement ce partenariat améliore la connectivité pour les clients de WestJet qui se rendent en Scandinavie, mais il offre également un accès plus facile aux voyageurs des pays nordiques qui cherchent à découvrir le meilleur du Canada grâce à notre réseau national en pleine croissance. »

L'entente permet des correspondances pratiques grâce au service sans escale de SAS entre l'aéroport Pearson de Toronto (YYZ) et son centre mondial à Copenhague (CPH), offrant une liaison directe vers le Danemark, et au-delà. En plus de l'aéroport Pearson de Toronto, cette entente permettra aux invités de WestJet de se connecter au réseau de SAS par l'entremise des aéroports de Londres Heathrow, Paris, Dublin, Amsterdam, Reykjavik et d'autres portes d'entrée européennes.

« Ce partenariat jette les bases d'une collaboration à long terme qui profitera aux voyageurs des deux côtés de l'Atlantique. En plus de relier la Scandinavie à un plus grand nombre de destinations au Canada, nous offrons de nouvelles façons de joindre l'Europe à partir de villes canadiennes clés. Et comme nous prévoyons de faire le partage de codes, d'autres options encore plus fluides arrivent à grands pas », a déclaré Paul Verhagen, directeur commercial de SAS.

À la suite de l'entente ratifiée par les dirigeants de WestJet et de SAS lors de l'AGA de l'IATA à Delhi, en Inde, plus tôt cette semaine, les deux compagnies aériennes commenceront à accepter les réservations dès le 26 juin 2025 pour des itinéraires qui relient les vols de WestJet et de SAS, en profitant du côté pratique d'un seul enregistrement et des bagages enregistrés. Les réservations seront possibles auprès d'un agent de voyages ou de plateformes de billetterie tierces.

Cet accord intercompagnies est la première phase de coopération entre les compagnies aériennes. WestJet et SAS ont l'intention d'élargir leur partenariat pour inclure le partage de codes au cours des prochains mois.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Envoyez un courriel aux relations avec les médias de WestJet à [email protected]