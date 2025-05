Le dernier vol commercial de Sunwing, le 28 mai, marque le début d'un nouveau chapitre du transport aérien au Canada

CALGARY, AB, le 28 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui marque une étape importante pour le Groupe WestJet, alors que la compagnie aérienne termine officiellement son intégration de Sunwing Airlines. Cette réalisation représente deux ans (au mois près) de travail dévoué, de coordination stratégique et de consultation, ainsi qu'un engagement à offrir une valeur et une connectivité accrues aux voyageurs canadiens.

« La réalisation de deux regroupements de compagnies aériennes en seulement deux ans, le premier avec Swoop en 2024 et maintenant Sunwing, était complexe et nécessitait une coordination dans tous les aspects de notre entreprise, des domaines de l'exploitation, du travail et de la réglementation aux éléments expérientiels et culturels », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. « Cette étape importante est la preuve de l'incroyable façon dont notre équipe unifiée travaille ensemble et est une victoire nette pour WestJet et nos invités; c'est également une histoire de transformation dans l'aviation canadienne. Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué! »

WestJet a fait l'acquisition de Sunwing en mai 2023, la première étape de nombreuses démarches pour réunir deux histoires à succès distinctement canadiennes en matière de voyage et de tourisme. Celles-ci correspondent à l'ambition de WestJet d'être le chef de file en matière d'offre de voyages pour le plaisir et vers des destinations soleil abordables et accessibles aux Canadiens.

La vision d'intégration de Sunwing Airlines, réalisée le 29 mai 2025, fait partie de la stratégie de la compagnie aérienne visant à offrir de nouvelles options de voyage concurrentielles et une plus grande valeur globale pour les Canadiens sur les marchés des voyages pour le plaisir et des destinations soleil, tout en renforçant l'industrie canadienne du voyage à un moment critique.

WestJet a maintenant intégré tous les avions à réaction dans le cadre d'un seul certificat d'exploitation aérienne (CEA), y compris 16 anciens avions Swoop, 9 anciens avions Lynx Air qui ont été sécurisés après la fermeture de cette compagnie aérienne, et maintenant 18 autres avions de Sunwing Airlines. L'exploitation unifiée des avions à fuselage étroit de WestJet commencera à réaliser des gains d'efficacité une fois qu'elle aura transformé ces avions en reconfigurant les cabines pour les rendre conformes à la norme intérieure de WestJet tout au long de 2025.

Le résultat de cette intégration sera une expérience à bord uniforme pour les invités, avec une gamme plus diversifiée de produits à bord, y compris des sièges Privilège, Économie, Confort accru et UltraBase disponibles sur les 150 Boeing 737 de la compagnie aérienne. Le concept de WestJet visant à élargir l'option cabine répondra aux besoins changeants des voyageurs canadiens qui apprécient la capacité de choisir entre une gamme de produits et de prix, sans compromettre le réseau.

De plus, les invités qui utilisent WestJet avec des réservations par l'entremise de la marque Vacances Sunwing, qui continue d'exister comme premier fournisseur de services de vacances au Canada, ou de ses voyagistes en propriété exclusive, peuvent s'attendre à une expérience de voyage améliorée de bout en bout, alors que le principal fournisseur de services de vacances au Canada continue de simplifier les processus et les flux de réservation en gardant les invités à l'esprit.

« Le dernier vol exploité par Sunwing cette semaine est un moment de réflexion », a fait remarquer Alexis von Hoensbroech, reconnaissant que Sunwing a joué un rôle important et influent sur le marché canadien des voyages pour le plaisir. « Je sais que tous les employés de Sunwing, passés et actuels, sentent que leurs contributions ont joué un rôle important dans l'avancement de l'expérience du transport aérien. À tous les WestJetters et aux anciens membres de l'équipe de Sunwing : merci. Cette étape importante est votre réalisation et un moment de fierté pour nous tous. »

WestJet a pris son envol en 1996, avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, WestJet a été le pionnier des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters assurent la gestion de près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

Comptant parmi les grands employeurs au Canada, le Groupe WestJet, qui comprend WestJet Airlines, le Groupe Vacances Sunwing et WestJet Cargo, est le principal transporteur aérien à faible coût au pays et le plus important fournisseur de vacances, à la poursuite d'un seul et même objectif : offrir des transports aériens et des voyages abordables et accessibles aux Canadiens.

