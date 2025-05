La compagnie aérienne augmente également sa capacité vers l'île de Vancouver et les Territoires du Nord-Ouest

EDMONTON, AB, le 19 mai 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui le rétablissement du service sans escale entre l'aéroport international d'Edmonton (YEG) et Kamloops, en Colombie-Britannique, ainsi que l'ajout d'un tout nouveau service vers Prince George, en Colombie-Britannique. À partir de la première semaine de juillet, WestJet Encore exploitera les itinéraires deux fois par semaine tout au long de la haute saison touristique estivale avec le De Havilland Dash 8-400 (Q400).

« Le rétablissement du service vers Kamloops et l'ajout du service vers Prince George reflètent directement l'intérêt des Canadiens à explorer leur propre pays cet été, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. Avec plus de vols et plus de sièges dans les principaux marchés de l'Ouest canadien, nous offrons aux Canadiens un meilleur accès aux destinations sur lesquelles ils comptent pour leurs affaires, leurs loisirs et leurs visites chez des proches. »

Nouvel itinéraire Pic de fréquence Date de début Avion Edmonton - Kamloops Deux fois par semaine 6 juillet 2025 Q400 Edmonton - Prince George Deux fois par semaine 5 juillet 2025 Q400

En plus des nouveaux itinéraires saisonniers, WestJet a augmenté sa capacité sur deux itinéraires nationaux clés à partir d'Edmonton. Cet été, WestJet offrira un service à Nanaimo, en Colombie-Britannique, sur le Boeing 737, ce qui fera plus que doubler la capacité aérienne. La compagnie aérienne offre également un service entre Yellowknife et Edmonton sur le Boeing 737 deux fois par semaine. Historiquement, les deux itinéraires n'étaient exploités que sur le Q400.

Itinéraire Pic de fréquence Date de début Avion Edmonton - Yellowknife 4 vols par semaine 6 juillet 2025 Boeing 737/Q400 Edmonton - Nanaimo Deux fois par semaine 5 juillet 2025 Boeing 737

Autres citations

« YEG accueille plus de vols vers plus d'endroits, célébrant le dévouement de WestJet à l'égard de la connectivité régionale et d'options supplémentaires pour les Canadiens qui souhaitent explorer notre magnifique pays, a déclaré James Jackson, vice-président, Services aériens et développement des affaires, aéroport international d'Edmonton (YEG). Les vols directs entre Edmonton et Kamloops et Prince George offrent aux voyageurs de la Colombie-Britannique un accès pratique à des expériences et à des attractions de calibre mondial dans la région d'Edmonton, ainsi qu'une connectivité au vaste réseau de destinations mondiales de YEG. De même, les gens d'Edmonton et des collectivités environnantes peuvent facilement avoir accès à un plus grand nombre de paysages à couper le souffle et à la culture vibrante de la Colombie-Britannique, sans faire ce long voyage en voiture. »

« Nous sommes ravis d'accueillir ce nouvel itinéraire reliant Prince George à Edmonton, d'augmenter les options de voyage pour notre collectivité et de renforcer l'accessibilité de notre région, a déclaré Sabrina Angus, présidente et cheffe de la direction par intérim de l'Administration aéroportuaire de Prince George. Non seulement ce service ouvre la voie à un plus grand nombre de voyages d'affaires et de loisirs, mais aussi il renforce notre engagement à relier le nord de la Colombie-Britannique aux plaques tournantes clés partout au Canada. »

« En tant que porte d'entrée de la ville de Kamloops et de la région de Thompson Nicola, l'aéroport de Kamloops est très heureux d'accueillir de nouveau le service de WestJet à Edmonton, a déclaré Jim Moroz, directeur général de l'aéroport de Kamloops. Edmonton est depuis longtemps une destination populaire pour notre collectivité, et le service arrive juste à temps pour les voyageurs des deux côtés de l'itinéraire afin de renouer avec leur famille et leurs amis pendant les mois d'été. Nous sommes impatients de travailler avec WestJet et nos partenaires du tourisme pour assurer le succès de ce service. »

« Nous sommes heureux de constater cet investissement accru dans la connectivité entre Yellowknife et Edmonton. La décision d'ajouter une capacité supplémentaire reflète la demande croissante dans notre région et renforce un lien essentiel pour les entreprises, le tourisme et les collectivités du Nord. Nous sommes impatients de poursuivre notre solide partenariat et d'accueillir un plus grand nombre de voyageurs à destination et en provenance de YZF », a déclaré Randy Straker, directeur régional de l'aéroport de Yellowknife.

« Nous sommes très heureux que WestJet augmente la capacité de son itinéraire entre YCD - Nanaimo et YEG - Edmonton cet été, offrant à nos clients des services améliorés à bord d'un 737 pour l'île de Vancouver et Edmonton pendant la saison touristique populaire », a déclaré Dave Devana, président et chef de la direction de la Commission aéroportuaire de Nanaimo.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

