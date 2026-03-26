Ce partenariat s'appuie sur le rôle de WestJet en tant que ligne aérienne officielle des Blue Jays de Toronto

CALGARY, AB, le 25 mars 2026 /CNW/ - WestJet est fière d'annoncer qu'Ernie Clement, joueur d'avant-champ des Blue Jays de Toronto, s'est joint officiellement à la ligne aérienne en tant que nouvel ambassadeur des Blue Jays de Toronto, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la relation de longue date de WestJet avec l'équipe canadienne. Le partenariat reflète l'engagement continu de WestJet envers la communauté, les liens et la culture d'équipe, valeurs partagées par Clement, autant sur le terrain qu'ailleurs.

Le partenariat avec Clement s'appuie sur le renouvellement de sept ans du partenariat de WestJet en tant que ligne aérienne officielle des Blue Jays de Toronto, annoncé en octobre 2025, et permettra aux fans de se rapprocher du jeu grâce à de nouveaux contenus, de nouvelles expériences et des initiatives inspirées du voyage tout au long de la saison.

« Alors que les Canadiens se préparent pour une autre saison des Blue Jays de Toronto, il y a une énergie indéniable qui rassemble les fans d'un océan à l'autre », a déclaré Steph Ng, vice-présidente de la marque et du marketing du groupe WestJet. « Notre partenariat avec les Blue Jays est au cœur de la façon dont WestJet connecte ces fans, et accueillir Ernie comme notre nouvel ambassadeur est une nouvelle étape excitante. C'est un coéquipier sincère et travaillant dont l'énergie est à l'image de la fierté et la passion des WestJetters partout au Canada. »

« WestJet a été un partenaire incroyable pour les Blue Jays de Toronto et nos fans », a déclaré Mark Ditmars, vice-président, Partenariats, Blue Jays de Toronto. « Le fait qu'Ernie contribue à donner vie à ce partenariat est tout à fait logique. Il incarne l'énergie, la positivité et l'amour du jeu qui touchent tant nos fans. »

En tant qu'ambassadeur de WestJet, Clement collaborera avec la ligne aérienne pour des expériences avec les fans, des histoires sur les réseaux sociaux et des campagnes spéciales célébrant la passion des fans des Blue Jays de partout au Canada. Et le moment ne pourrait pas être plus approprié : WestJet et Clement partagent non seulement la même passion pour le travail d'équipe, mais ils ont aussi en commun un événement marquant : ils viennent tous deux de fêter leurs 30 ans.

« Les Blue Jays de Toronto ont construit quelque chose de spécial au Canada, et ça me rappelle beaucoup ce que WestJet a construit », a dit Clement. « L'essentiel, c'est d'être de bons coéquipiers et de veiller les uns sur les autres -- et c'est justement là que nous formons un bon duo. »

Pour en savoir plus sur le partenariat de WestJet avec Ernie Clement et les Blue Jays de Toronto, visitez : <will add link>

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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