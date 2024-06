CALGARY, AB, le 28 juin 2024 /CNW/ - WestJet répond à l'avis de l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) selon lequel cette dernière a entamé une grève aujourd'hui, le 28 juin 2024, à 19 h 30 HE.

« Le gouvernement est intervenu officiellement pour fournir un arbitrage contraignant et s'assurer que nous parvenions à un règlement; la seule raison pour laquelle ce syndicat poursuit une grève est de causer des dommages, de bouleverser les projets de voyage de milliers de Canadiens au cours de la longue fin de semaine de juillet et d'entraîner des coûts importants pour notre entreprise, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe. Étant donné que l'arbitrage a été ordonné, une grève n'a aucun effet sur le résultat de l'arbitrage; il s'agit donc purement de représailles d'un syndicat déçu. Nous sommes extrêmement outrés de ces actions et tiendrons l'AMFA entièrement responsable du stress et des coûts inutiles qui en découlent. »

La compagnie aérienne met tout en œuvre pour réduire au minimum les perturbations, notamment en demandant une intervention immédiate du ministre du Travail et du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). Il faut s'attendre à d'importantes perturbations de voyage si la grève n'est pas freinée immédiatement, car le démantèlement du réseau ne peut plus avoir lieu de façon ordonnée comme WestJet l'avait prévu à l'origine.

Les invités qui voyagent sont encouragés à vérifier l'état des vols avant de prendre la route de l'aéroport. Veuillez visiter la page Mises à jour pour les invités de WestJet pour en savoir plus sur l'état des vols, les changements de voyage et plus encore.

