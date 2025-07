Les invités d'Aeromexico voyageant à partir du Mexique bénéficieront d'un partenariat avec un nouveau code et d'un accès à quatre autres villes canadiennes

CALGARY, AB, le 2 juill. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat réciproque de partage de codes avec Aeromexico, offrant aux invités des deux côtés du continent un accès amélioré à un réseau plus vaste de destinations, tout cela avec la facilité d'une seule réservation. Dès aujourd'hui, les invités qui se rendent dans le réseau canadien de WestJet ou qui en reviennent, y compris sa plaque tournante mondiale à Calgary, peuvent élargir leurs horizons à certaines des destinations les plus intéressantes des compagnies aériennes grâce à la commodité de réserver tout leur voyage sur un seul billet, incluant une connectivité unique transparente, les transferts de bagages et des récompenses WestJet tout au long du processus.

Mexique (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« En tant que principal transporteur canadien au Mexique, le partenariat élargi de WestJet avec Aeromexico représente une étape importante dans le renforcement de l'engagement de la compagnie aérienne envers la région, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. Notre partenariat de longue date a toujours reflété une vision commune de mieux relier les collectivités partout en Amérique du Nord. Cette expansion renforce notre engagement à offrir des déplacements fluides et accessibles à nos invités, et témoigne de notre intention de croître avec un objectif et un partenariat pour les années à venir. »

« En tant que transporteur aérien mondial du Mexique, notre objectif est de relier le Mexique au reste du monde. Pour ce faire, des partenariats avec de grands alliés comme WestJet sont essentiels. Nous sommes ravis de cette expansion, grâce à laquelle nous relierons les clients de WestJet à notre réseau national pour leur offrirons le meilleur du Mexique. D'autre part, nous serons heureux d'offrir aux voyageurs d'Aeromexico un plus grand nombre de destinations partout au Canada », a déclaré Jose Zapata, vice-président des ventes pour les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine.

Autres destinations de partage de codes pour les clients de WestJet voyageant vers le sud

Des capitales culturelles aux trésors cachés en bord de mer, les clients de WestJet peuvent maintenant profiter d'un accès simplifié à plus de 30 destinations au Mexique; idéal pour découvrir des ruines anciennes, des scènes culinaires vibrantes ou des évasions côtières. Comme le service de partage de codes est déjà offert dans les grandes villes mexicaines comme Guadalajara et Monterrey, les invités peuvent maintenant profiter d'une connectivité élargie vers d'autres destinations, notamment :

Aguascalientes

Ciudad Obregon

Ciudad Juarez

Durango

Oaxaca

Puerto Escondido

Tampico

Tuxtla Gutierrez

Torreon

Veracruz

Autres destinations de partage de codes pour les invités d'Aeromexico qui se rendent dans le nord

L'expansion du partenariat offre des options aux invités établis au Mexique qui cherchent à découvrir le meilleur du Canada. Les invités du réseau d'Aeromexico ont maintenant accès à plus de 20 destinations canadiennes uniques d'un océan à l'autre grâce à WestJet, dont Victoria, Regina, Saskatoon, Ottawa et Halifax. De plus, à partir d'aujourd'hui, les invités auront accès à trois nouvelles destinations populaires de la Colombie-Britannique, dont Comox, Cranbrook et Nanaimo, ainsi qu'au retour du service de partage de codes pour St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

À propos de Grupo Aeromexico

Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V., est une société de portefeuille dont les filiales se consacrent à l'aviation commerciale et de fret au Mexique, à la formation, à l'assistance et à l'entretien, ainsi qu'au contrôle de son programme de fidélisation des passagers : Aeromexico, Aeromexico Connect, Aeromexico Cargo, Aeromexico Formacion, Aeromexico Servicios et Aeromexico Rewards. L'entreprise est la compagnie aérienne mondiale du Mexique et possède sa principale plaque tournante à l'aéroport international de Mexico. Son réseau de destinations comprend le Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe. La flotte opérationnelle du groupe comprend des avions de ligne à réaction Boeing 787 et 737 et des modèles Embraer 190. Aeromexico est membre fondateur de l'alliance SkyTeam, qui a célébré son 25e anniversaire et sert 184 pays avec ses 18 partenaires de ligne aérienne.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

