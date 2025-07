Les invités de WestJet profiteront pour la première fois d'un accès unique à plusieurs points de service au Royaume d'Arabie saoudite

CALGARY, AB, le 30 juin 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de partenariat intercompagnies avec Saudia, qui améliore considérablement la connectivité mondiale dans les réseaux des deux compagnies aériennes. L'accord comprend un accès unique à Djeddah par l'aéroport Pearson de Toronto, ainsi qu'à Djeddah et à Riyad à partir des aéroports Heathrow à Londres et Charles-de-Gaulle à Paris.

WestJet et Saudia annoncent un accord intercompagnies favorisant une connectivité internationale améliorée vers plus de 100 destinations (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« L'établissement d'un partenariat intercompagnies avec Saudia marque une étape importante dans l'expansion de la connectivité mondiale pour nos invités », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. « Non seulement cet accord offre aux clients de WestJet un accès unique et transparent au vaste réseau mondial de Saudia, mais il renforce également le tourisme entrant et les liens commerciaux. Ensemble, WestJet et Saudia créent des options de voyage plus pratiques et plus diversifiées pour les invités des deux entreprises, favorisant ainsi des liaisons et une collaboration plus efficaces entre les continents. »

Arved von zur Muehlen, directeur commercial chez Saudia, a déclaré : « Nous apprécions ce partenariat avec WestJet, qui illustre l'engagement de Saudia à offrir à nos clients un plus grand nombre de destinations par l'entremise de portes d'entrée internationales clés. Le Canada est maintenant plus accessible que jamais, et nous offrons également aux voyageurs du Canada un voyage harmonieux pour explorer l'Arabie saoudite et découvrir sa culture, son patrimoine et sa capacité d'accueil uniques. »

L'accord a été ratifié par Arved von zur Muehlen, directeur commercial chez Saudia et John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet.

Les invités peuvent maintenant réserver un billet simple pour un itinéraire avec correspondances entre les réseaux de WestJet et de Saudia avec enregistrement des invités et des bagages à un seul guichet. Les réservations seront possibles auprès d'un agent de voyages ou sur les sites Web de vente de billets de tiers.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel aux relations avec les médias de WestJet à [email protected]