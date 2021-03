Les investissements de la compagnie aérienne dans l'Ouest canadien appuient les voyages et le tourisme en prévision de la demande estivale

CALGARY, AB, le 26 mars 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui 11 nouveaux itinéraires nationaux dans l'Ouest canadien. Ces itinéraires offriront un nouveau service sans escale à 15 collectivités de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario. Ces améliorations font suite à une annonce faite plus tôt cette semaine visant à rétablir le service suspendu précédemment vers le Canada Atlantique et Québec .

Un message d'Ed Sims président et chef de la direction de WestJet sur l'engagement de la compagnie aérienne envers le redémarrage sécuritaire du Canada peut être téléchargé ici.

« Alors que nous envisageons les prochains mois avec un optimisme prudent, nous savons que notre calendrier de redémarrage sera essentiel à la reprise économique du Canada », a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. La stimulation du transport aérien profite à tous les Canadiens et appuie ceux qui sont le plus durement touchés; un emploi sur dix au Canada est lié au voyage et au tourisme, et l'effet d'entraînement profite à l'ensemble du pays. »

Les nouveaux itinéraires comprennent le service entre Toronto (YYZ) et Comox (YQQ), entre Ottawa (YOW) et Victoria (YYJ) et huit nouveaux itinéraires reliant les provinces des Prairies à des destinations touristiques de la Colombie-Britannique, comme l'itinéraire de Regina (YQR) à Kelowna (YLW). Les détails du calendrier et les dates de reprise sont indiqués ci-dessous.

« Nous en sommes à un moment charnière, un point qui est soutenu par le déploiement de vaccins, des mois d'apprentissage sur la manière de prendre les précautions appropriées et un regard sur les beaux mois d'été du Canada qui nous permettront de passer plus de temps à l'extérieur », a poursuivi M. Sims. Si les Canadiens consacraient les deux tiers de leurs dépenses prévues pour leurs voyages d'agrément à l'étranger au tourisme national, cela aiderait à soutenir 150 000 emplois et à accélérer la reprise d'un an, tout en leur permettant de découvrir le Canada. »

Nouveaux itinéraires :

Itinéraire Fréquence En vigueur à partir de Toronto - Fort McMurray Deux fois par semaine (mercredi et dimanche) 6 juin 2021 Kelowna - Saskatoon Deux fois par semaine (jeudi et dimanche) 24 juin 2021 Kelowna - Regina Deux fois par semaine (jeudi et dimanche) 24 juin 2021 Saskatoon - Victoria Deux fois par semaine (jeudi et dimanche) 24 juin 2021 Winnipeg - Victoria Trois fois par semaine (jeudi, samedi et dimanche) 24 juin 2021 Edmonton - Kamloops Deux fois par semaine (jeudi et dimanche) 24 juin 2021 Edmonton - Penticton Deux fois par semaine (jeudi et dimanche) 24 juin 2021 Edmonton - Nanaimo Deux fois par semaine (vendredi et dimanche) 25 juin 2021 Prince George - Abbotsford Deux fois par semaine (vendredi et dimanche) 25 juin 2021 Ottawa - Victoria Une fois par semaine (samedi) 26 juin 2021 Toronto - Comox Une fois par semaine (samedi) 26 juin 2021

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com