WestJet inspire l'esprit de générosité avec son programme Milles miracles

Les invités d'un vol se sont vu offrir la possibilité de donner un dollar pour chaque mille de vol à leur organisme de bienfaisance préféré.

La campagne Milles miracles se poursuivra sur certains vols tout au long des Fêtes

CALGARY, AB, le 12 déc. 2022 /CNW/ - WestJet a diffusé aujourd'hui sa vidéo annuelle Miracle de Noël. Cette année, la vidéo présente le tout nouveau programme d'investissement communautaire de WestJet, Milles miracles, qui offre aux invités la possibilité de redonner à leur communauté lorsqu'ils voyagent avec WestJet. L'initiative accorde à toute personne à bord de certains vols de faire un don d'un dollar pour chaque mille de vol à l'organisme de bienfaisance ou sans but lucratif admissible de son choix.

WestJet cause une belle surprise à ses invités en plein vol en leur offrant la possibilité de remettre un dollar pour chaque mille de vol à l'organisme de bienfaisance ou sans but lucratif de leur choix (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Chez WestJet, nous sommes fiers de soutenir un éventail diversifié de communautés tout au long de l'année. Pendant la période des Fêtes, nous savons qu'il y a autant de joie à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi, à l'occasion du Miracle de Noël de cette année, nous voulions offrir à nos invités et aux WestJetters la possibilité de redonner aux gens et aux endroits qui leur tiennent le plus à cœur en soutenant l'organisme de bienfaisance ou sans but lucratif de leur choix », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice du groupe Wesjet et directrice des ressources humaines, de l'entreprise et du développement durable.

Le 26 novembre, WestJet a profité du vol WS551 de Winnipeg à Calgary pour lancer son programme Milles miracles. À bord, 128 invités et six membres d'équipage ont parcouru 677 milles nautiques. Ensemble, ils ont fait don de 90 718 $ à des organismes de bienfaisance canadiens de leur choix.

Pendant la période des Fêtes, WestJet poursuivra son programme Milles miracles sur certains vols partout au Canada. La compagnie aérienne donnera plus de 150 000 $ à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif partout au Canada en décembre. Les vols sélectionnés ne seront annoncés qu'une fois atteinte l'altitude de croisière, pour ainsi donner aux invités et aux WestJetters d'autres possibilités de redonner à leur communauté.

« Nous espérons apporter un peu plus de joie en cette période des Fêtes grâce au pouvoir de la campagne Milles miracles en donnant aux invités et aux WestJetters la possibilité de soutenir les organismes qui leur sont chers », a conclu Angela Avery.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

