Les membres peuvent accumuler et échanger des points WestJet sur les vols en partage de codes avec Virgin Atlantic via Londres‑Heathrow pour les Émirats arabes unis, les Maldives et l'Afrique du Sud.

CALGARY, AB, le 17 févr. 2026 /CNW/ - WestJet et Virgin Atlantic unissent leurs forces pour offrir encore plus de valeur aux membres de leurs programmes de fidélité. Dès aujourd'hui, les membres Récompenses WestJet et Flying Club de Virgin Atlantic peuvent accumuler des points avec le programme de leur choix sur l'ensemble du réseau des deux transporteurs, y compris les vols avec partage de codes VS‑WS. Cette mise à jour du partenariat est particulièrement significative pour les invités de WestJet voyageant sur la route Toronto (YYZ) -- Londres (LHR) de Virgin Atlantic, un lien très populaire pour des milliers de Canadiens qui passent par l'aéroport Pearson de Toronto pour rejoindre le principal centre de correspondance de Virgin Atlantic à Londres Heathrow.

« Renforcer nos liens avec une ligne aérienne de calibre mondial comme Virgin Atlantic a longtemps permis d'améliorer la connectivité pour nos invités. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur cette fondation, en offrant encore plus de valeur et de nouvelles occasions pour les membres Récompenses WestJet de maximiser leur participation à notre programme de fidélité », a déclaré John Weatherill, vice‑président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. « En élargissant les façons d'accumuler et d'échanger des points WestJet, nous rendons plus facile pour nos invités d'obtenir encore plus d'avantages à chaque voyage avec WestJet et Virgin Atlantic. »

« Notre partenariat avec WestJet continue de se renforcer, offrant à nos membres Flying Club encore plus de choix et de connectivité pour leurs déplacements entre le Canada, le Royaume‑Uni et ailleurs », a mentionné Juha Jaervinen, chef de l'expérience client chez Virgin Atlantic. « À l'approche du premier anniversaire de notre retour à Toronto, nous sommes heureux d'offrir plus de possibilités à nos clients d'accumuler et d'utiliser leurs points Flying Club avec nos partenaires chez WestJet, tout en augmentant notre capacité grâce à des vols quotidiens effectués avec notre plus gros avion, l'Airbus A350‑1000 de 397 sièges, pour la saison estivale. »

En plus de nouvelles possibilités d'accumulation, les membres Récompenses WestJet pourront continuer d'échanger leurs points WestJet comme mode de paiement sur les vols en partage de codes exploités par Virgin Atlantic, maintenant offerts à la réservation via westjet.com. Cela inclut l'échange de points sur les vols commercialisés par WestJet via Londres‑Heathrow à destination de :

Dubaï, Émirats arabes unis (DXB)

Malé, Maldives (MLE)

Le Cap, Afrique du Sud (CPT)

Johannesburg, Afrique du Sud (JNB)

L'an dernier, WestJet a revu son programme de fidélité, ajoutant plus de valeur et de flexibilité tout en conservant la simplicité qui le distingue. L'intégration de Récompenses WestJet avec Flying Club de Virgin Atlantic marque le premier partenariat de fidélisation aérien depuis cette mise à jour, et la première nouvelle entente réciproque pour WestJet depuis près de 10 ans.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/fr-ca/qui-nous-sommes

Suivez WestJet sur Facebook : facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur LinkedIn : linkedin.com/company/westjet

Suivez WestJet sur X : x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram : instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube : youtube.com/westjet

À propos de Virgin Atlantic

Virgin Atlantic a été fondée en 1984 par l'entrepreneur Sir Richard Branson, avec l'innovation et un service client exceptionnel au cœur de sa mission. En 2025, la compagnie a été nommée la seule « Global Five Star Airline » du Royaume‑Uni par APEX pour une neuvième année consécutive. Basée à Londres, elle compte 9 250 employés dans le monde et dessert 28 destinations toute l'année.

Avec son actionnaire et partenaire Delta Air Lines, Virgin Atlantic exploite un important réseau transatlantique offrant des correspondances vers plus de 200 villes à l'échelle mondiale. En 2020, Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic ont lancé un partenariat de coentreprise élargi, proposant un vaste réseau de routes, des horaires pratiques, des tarifs concurrentiels et des avantages de fidélisation réciproques, y compris l'accumulation et l'échange de milles et/ou points sur tous les transporteurs partenaires. Virgin Atlantic a rejoint l'alliance mondiale SkyTeam en 2023 en tant que premier et seul membre britannique, renforçant le réseau transatlantique de SkyTeam vers et depuis Londres Heathrow et Manchester.

Depuis plus de 15 ans, Virgin Atlantic démontre un leadership marqué en matière de durabilité, s'engageant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La compagnie exploite l'une des flottes les plus jeunes et écoénergétiques, avec un âge moyen de 6,9 ans. En 2022, elle a accueilli ses premiers A330‑900, dans le cadre de sa transition vers une flotte composée à 100 % d'appareils de nouvelle génération d'ici 2028. Pour plus d'informations, visitez www.virginatlantic.com, Facebook, X ou Instagram @virginatlantic.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel à l'équipe de relations avec les médias à [email protected]