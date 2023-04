TORONTO, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet et Unifor, le syndicat accrédité représentant les employés d'aéroport de WestJet à l'aéroport international Pearson de Toronto, ont conclu une entente de principe concernant la première convention collective entre les organisations pour ces employés. Les deux parties attendent maintenant la tenue du vote de ratification des membres.

« WestJet est heureuse d'avoir conclu une entente de principe qui reconnaît l'importante contribution de nos précieux employés à YYZ, a déclaré Diederik Pen, vice-président exécutif et chef de l'exploitation de WestJet. Nos employés de l'aéroport jouent un rôle essentiel dans le soutien de nos opérations, et ce règlement reflète l'engagement de WestJet à les soutenir pour qu'ils continuent d'offrir le service amical et fiable que nos clients connaissent et s'attendent à recevoir du Groupe WestJet. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]