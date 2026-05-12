NADI, Fidji, le 11 mai 2026 /CNW/ - Fiji Airways et WestJet ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat de partage de codes, qui améliore la connectivité entre le Canada et le Pacifique Sud.

Fiji Airways et WestJet annoncent un nouveau partenariat de partage de codes, élargissant les options de voyage entre le Canada et le Pacifique Sud (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

L'accord permettra aux invités de voyager en toute simplicité dans les réseaux des deux lignes aériennes sur une seule réservation et offrira un meilleur accès à des destinations au Canada, aux Fidji et ailleurs. Ce partenariat soutient également la présence grandissante de Fiji Airways en Amérique du Nord ainsi que l'expansion des services pour Vancouver, renforçant davantage les liens entre le Canada, les Fidji et la vaste région du Pacifique.

Aux termes de l'accord, Fiji Airways placera son code « FJ » dans le vaste réseau national de WestJet, y compris à Calgary, à Toronto, à Edmonton, à Winnipeg et à Halifax, afin d'offrir des correspondances pratiques au départ de grandes villes canadiennes pour les services internationaux de Fiji Airways, via ses villes de départ en Amérique du Nord. Pour sa part, WestJet placera son code « WS » sur les vols de Fiji Airways de Vancouver à Nadi et pour des destinations en Nouvelle-Zélande, dont Auckland, Christchurch et Wellington, permettant ainsi aux invités de WestJet d'accéder au réseau de Fiji Airways dans le Pacifique Sud.

Cette collaboration est également soutenue par l'expansion des opérations de Fiji Airways à Vancouver, renforçant l'importance de la route au sein de son réseau international. À partir du 18 juin, la ligne aérienne offrira à longueur d'année un service entre Nadi et Vancouver trois fois par semaine, soit les mardis, jeudis et samedis. De plus, avec cette route viendra l'introduction de l'Airbus A350 sur tous les services de Vancouver à partir du 8 septembre, ce qui augmentera la capacité et améliorera l'expérience à bord.

Paul Scurrah, directeur général et chef de la direction de Fiji Airways, a déclaré que le partenariat marque une étape importante dans le renforcement de la connectivité internationale des Fidji. « Le Canada représente un marché en pleine croissance et de grande valeur pour les Fidji et la vaste région du Pacifique. Grâce à ce partenariat avec WestJet, qui soutient un flux accru de visiteurs dans notre région, il est plus facile que jamais pour les voyageurs canadiens de découvrir la chaleur, la culture et la beauté naturelle des Fidji. »

Les liens entre le Canada et les Fidji sont évidents depuis un certain temps, avec les Canadiens qui continuent de choisir le Pacifique Sud comme destination pour leurs vacances et le développement des relations commerciales entre les deux pays. C'est ce qui ressort clairement de l'ouverture célébrée du haut-commissariat du Canada dans la capitale des Fidji, Suva, en janvier de cette année, qui met l'accent sur l'établissement de partenariats économiques et la mission commune de résilience climatique.

Jennifer Lalonde, haute-commissaire du Canada aux Fidji, a déclaré : « Ce nouveau partenariat entre Fiji Airways et WestJet est une avancée positive qui renforce les liens de longue date entre le Canada et les Fidji. La connectivité améliorée permettra aux Canadiens de découvrir plus facilement le Pacifique Sud, tout en soutenant le tourisme, le commerce et les liens interpersonnels qui sont très importants pour notre relation. »

« En resserrant les liens entre le réseau nord-américain de WestJet et le service de renommée mondiale de Fiji Airways pour le Pacifique Sud, nous nous assurons que nos invités communs peuvent accéder plus facilement aux destinations qui leur tiennent le plus à cœur », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du groupe WestJet. « Que nos invités veuillent s'immerger dans une nouvelle culture, passer du temps avec leurs proches ou découvrir des endroits moins fréquentés, nous créons ensemble des itinéraires plus fluides et plus de souvenirs de voyage. »

En plus du processus de réservation simple sur fijiairways.com et westjet.com, les invités continueront de profiter des avantages d'une seule expérience d'enregistrement et du transfert de leurs bagages enregistrés jusqu'à leur destination. Pour les invités qui achètent un vol codé WestJet, ils auront maintenant la possibilité d'accumuler et d'échanger des points WestJet sur l'ensemble de leur itinéraire.

La demande sur le marché canadien pour accéder à des destinations du Pacifique continue de croître, avec le trafic de passagers entre le Canada et les Fidji augmentant de 19 % d'année en année. Une partie importante des passagers voyageant sur cette route se rendent à une destination du réseau plus étendu de Fiji Airways, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique, à partir de Vancouver. Le partenariat avec WestJet devrait renforcer davantage l'accès au marché canadien, en élargissant la distribution et en améliorant la connectivité du solide réseau canadien de WestJet.

Il est maintenant possible d'effectuer des réservations dans le cadre de ce partage de codes sur fijiairways.com et westjet.com.

À propos de Fiji Airways

Fondé en 1951, le groupe aérien Fiji Airways comprend Fiji Airways, la ligne aérienne internationale des Fidji, et Fiji Link, sa filiale nationale et régionale en propriété exclusive. Depuis leurs plaques tournantes aux aéroports internationaux de Nadi et Suva (Nausori), Fiji Airways et Fiji Link desservent 37 destinations dans 14 pays et offrent une connectivité à plus de 900 destinations dans le monde, grâce à leur adhésion complète à l'alliance oneworld et à leur adoption du programme de fidélité AAdvantage® d'American Airlines. Les destinations du groupe aérien comprennent : Fidji, Australie, Nouvelle-Zélande, les États-Unis, Canada, Hong Kong (RAS de la Chine), Singapour, Japon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu et les Îles Salomon. Fiji Airways Group dessert 70 % de tous les visiteurs qui voyagent à destination des Fidji, emploie plus de 2 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,8 milliard de dollars fidjiens (817 millions de dollars américains) en 2024. Fiji Airways a été nommée une ligne aérienne APEX World Class 2026 en septembre 2025, une distinction qui la place parmi les 10 meilleures lignes aériennes au monde. Pour en savoir plus, visitez fijiairways.com.

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À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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