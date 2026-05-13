CALGARY, AB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le groupe WestJet est heureux d'annoncer la nomination de Glen Hauenstein ainsi que la nomination antérieure de Walter Cho de Korean Air à son conseil d'administration.

« Je suis heureux d'accueillir Glen et Walter au conseil d'administration du groupe WestJet », a déclaré Chris Burley, président du conseil du groupe WestJet. « Leurs années d'expérience combinées dans le secteur de l'aviation apportent au conseil une perspective intéressante de l'industrie et contribueront à renforcer le plan de croissance à long terme du groupe WestJet. »

M. Hauenstein, ancien président de Delta, a joué un rôle déterminant dans l'évolution de Delta d'un transporteur principalement national à une ligne aérienne mondiale, élargissant considérablement son réseau international et renforçant ses partenariats stratégiques dans le monde entier. Son leadership a contribué à établir de nouvelles normes de l'industrie en matière de fidélisation de la clientèle, de gestion des revenus et d'offres de services haut de gamme, contribuant ainsi à la croissance et à la compétitivité à long terme de Delta.

« Je suis fier de me joindre au conseil d'administration du groupe WestJet alors que la ligne aérienne continue de stimuler l'innovation et de renforcer ses partenariats stratégiques, tout en demeurant résolument engagée à offrir des services aériens fiables et une croissance durable », a déclaré Glen Hauenstein, membre du conseil d'administration du groupe WestJet.

Par ailleurs, le groupe WestJet tient à souligner la contribution de Christoph Mueller, qui prendra sa retraite du conseil d'administration le 30 juin 2026, après six années de service exceptionnel.

« Au nom du conseil d'administration du groupe WestJet, je remercie Christoph pour l'impact positif et durable qu'il a eu sur l'entreprise au cours de son mandat », a déclaré M. Burley. « L'expertise et le leadership stratégique de Christoph ont été essentiels à l'avancement de nos priorités et au renforcement de l'organisation. »

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À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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