CALGARY, AB, le 28 mai 2026 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de son président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe WestJet, Diederik Pen. Le moment précis dépend de l'intégration de son successeur, mais il est prévu pour le premier trimestre de 2027 au plus tard. D'ici là, il restera entièrement responsable de la supervision de la ligne aérienne et de la direction des équipes opérationnelles. Une recherche à l'échelle mondiale de son successeur est en cours; Diederik participe activement au processus de recherche et soutiendra une transition harmonieuse.

président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe WestJet, Diederik Pen

« Je respecte la décision de Diederik de prendre sa retraite pour des raisons personnelles ; les WestJetters, y compris moi-même, s'ennuieront de sa grande bienveillance, de son énergie et de son leadership. En tant que membre hautement respecté et digne de confiance de notre équipe de direction, je suis reconnaissant de la contribution de Diederik à ce jour et j'ai pleinement foi en son engagement indéfectible envers son rôle jusqu'à la fin de son mandat », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. « Parmi ses nombreuses réalisations au cours des cinq dernières années, Diederik a joué un rôle central dans la sécurité et la mise en œuvre d'améliorations opérationnelles qui nous ont permis d'étendre notre réseau et d'améliorer notre fiabilité. J'ai hâte de continuer à travailler avec lui jusqu'à sa retraite. »

Diederik s'est joint à WestJet à la fin de 2021, dirigeant les opérations au cours d'une période de reprise et soutenant le redémarrage sécuritaire et l'expansion de la ligne aérienne alors que la demande post-COVID est revenue. Diederik a négocié plusieurs contrats à fort impact avec nos partenaires syndicaux et a mené des transitions et des transformations opérationnelles majeures, y compris l'intégration réussie de Swoop et de Sunwing Airlines, offrant ainsi une ligne aérienne plus résiliente, plus efficace et plus compétitive. En tant que chef de file respecté de l'aviation, Diederik a joué un rôle essentiel dans le renforcement des relations dans l'ensemble de l'industrie, à la fois en tant que dirigeant responsable auprès de Transports Canada que par l'entremise de son leadership auprès des équipes.

« Le temps que j'ai passé chez WestJet a été parmi les plus enrichissants de ma carrière, a déclaré Pen. « Après trois décennies d'expérience dans le domaine de l'aviation, j'ai eu la chance de travailler avec des professionnels de l'aviation remarquables sur plusieurs continents. Ces cinq dernières années ont été uniques, marquées par des défis sans précédent pour l'industrie. Je suis reconnaissant de l'avoir fait aux côtés de notre équipe extraordinaire, dévouée et résiliente de WestJetters, et il me tient profondément à cœur de veiller à ce que cette équipe soit bien positionnée pour un succès durable à l'avenir. »

Diederik a l'intention de prendre un peu de temps avec sa famille afin de poursuivre son engagement envers les initiatives à impact social par l'entremise de sa participation au conseil d'administration de LiveDifferent.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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