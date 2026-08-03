WestJet et le SCFP concluent une entente de principe mettant fin à toute perturbation opérationnelle

CALGARY, AB, le 3 août 2026 /CNW/ -- WestJet et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant le personnel de cabine de WestJet, ont conclu une entente de principe, mettant fin à l'arrêt de travail et aux perturbations opérationnelles à l'échelle du réseau, et entraînant le retrait des avis de grève et de lock-out. L'entente sera maintenant soumise au personnel de cabine de WestJet pour un vote de ratification.

« Nous sommes heureux d'être parvenus à une entente de principe qui reflète le travail acharné et le professionnalisme de notre personnel de cabine », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet. « Nous savons que cette perturbation a été frustrante pour nos invités et les WestJetters, et nous en sommes désolés. Nos équipes travaillent sans relâche pour rétablir le service et permettre à nos invités de se rendre à destination le plus rapidement possible, et nous remercions tout le monde de sa patience alors que nous revenons progressivement à la normale. »

WestJet communiquera de plus amples détails sur la reprise des activités dès qu'ils seront disponibles.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Visitez westjet.com pour en savoir plus.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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